〈関西版〉これでもう悩まない！ グルマンにも喜ばれるコース1.5万円以下の接待に使える店5選

食べロググルメ著名人・門上武司さんが、関西で接待におすすめのお店をご紹介。おいしくてリーズナブルな上に、予約も取れる! 厳選5店、要チェックです。

ビジネスシーンでのお店選び、特に接待となると条件もあってハードルが高い……と悩んでいる人も多いのでは?

今回は、食べロググルメ著名人・門上武司さんに、関西で接待におすすめのお店を教えてもらいました。個室や貸切にも対応! 予算は15,000円以内! 予約も取れる! 厳選の5店をご紹介します。

教えてくれる人

門上 武司

1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

大阪編

tanpopo 北新地本店|北新地

お好み焼きや季節の食材を鉄板焼きで楽しめると評判の「tanpopo」。ワインは厳選したイタリアンワインが揃い、ワインバーとして利用することもできます。コース料理は6,800円から用意があり、〆にお好み焼きや焼きそばが付くのも鉄板焼き店ならでは。

門上さん

大阪の鉄板焼きの極意。

カウンター席では目の前で繰り広げられる鉄板焼きのライブ感を体験でき、カウンターの醍醐味をたっぷり味わえます。

店内はカウンターに8席、3〜4名用テーブル席が2卓、そして4〜6名で利用できる個室があるので、人数によって使い分けることができます。おしゃれでゆったりと過ごせる空間は、接待でも喜ばれるはず。

大阪の北新地駅から歩いてすぐ、という立地も魅力です。

※価格は税込・1人につき、チャージ料660円

とんかつ 康四郎|長堀橋

大阪を中心に展開している「たゆたゆ」の川端友二さんが満を持して開店したのが、ここ「とんかつ 康四郎」です。場所は大阪の心斎橋、南船場2丁目にあり、1階はラボ、2階が店舗になっています。店内はL字形のカウンターに席は10席。

門上さん

とんかつライブショー。

常時6種以上の血統の豚を用意しており、さまざまな種類の豚、部位を楽しめます。なんと言っても「とんかつ」のみで展開される、おまかせコースが「康四郎」の魅力。ベストなタイミングで揚げられていくとんかつを、カウンター越しに眺められるライブ感もたまりません。

夜は「6種銘柄食べ比べ『とんかつコース』」(7,800円)のみで、ロースやヒレのとんかつにヒレカツサンド、 そして〆には「バラかつ茶漬け」か「バラかつカレー」が選べる充実の内容。



ワンランク上のとんかつを接待で。一目置かれること間違いなしです。

貸切は6名以上から相談可能 出典:和身塾さん

※価格は税込。

鮨 龍平|茨木

大阪のJR茨木駅から歩いて数分のところにある「鮨 龍平」は、料理人からも名前があがるほど、言わずと知れた名店。茨木まで足を延ばす価値あり、とリピーターが後を絶ちません。

門上さん

寿司の新時代を切り拓く。

料理はお任せコース(15,000円)のみ。季節を感じさせるおつまみの数々は、絶妙な素材の組み合わせが印象的です。赤シャリを使った握りは一貫一貫に丁寧な仕事がほどこされ、大将の腕の良さがうかがえます。

店内はカウンター8席に、4人用の個室も用意。

茨木での接待はもちろん、寿司好きな人をもてなす際におすすめの一軒です。

※価格は税込。

京都編

コム シェ ミッシェル(Comme Chez Michel)| 烏丸御池

「ミシュランガイド京都 大阪」のビブグルマンを4年連続獲得した実績を持つ「コム シェ ミッシェル(Comme Chez Michel)」。パリ屈指のビストロ「シェ ミッシェル」で修業をした大川隆シェフが腕を振るう、本場のフレンチビストロを提供する店です。

門上さん

ビストロが何かを知る存在。

場所は烏丸御池駅から歩いて10分ほど、姉小路通の角にあります。ビストロの情緒あふれる外観、そして店内も本場を感じさせる雰囲気たっぷり。

店内1階はテーブル10席、2階にはテーブル8席と、少人数でゆっくり食事を楽しめる空間になっています。

ディナーのコースは、前菜、メイン、デセールを数種類から選べる2つ(6,292円、8,228円)とシェフのおまかせ料理が9品(13,310円)の3種類。もちろん、一人ひとりアラカルトでのオーダーも可能です。ワインはシャンパーニュから白、赤まで幅広いラインアップ。グラス1杯から楽しめるので、それぞれの好みで選べるのがうれしいですね。



最初から最後まで一皿一皿がおいしく、サービスも行き届いている洗練されたビストロ。まるでパリにいるかのように、本場のビストロ料理を堪能できる一軒です。

※価格は税・サービス料込。

兵庫編

Ngam Ngam Hou(アムアムホウ)|六甲道

JR六甲道駅から徒歩3分ほどの、静かな住宅街にある「Ngam Ngam Hou(アムアムホウ)」。本場の四川料理と香港仕込みの手作り点心が楽しめる、と町中華を超えたレベルの高さに定評があります。

門上さん

点心、四川料理が楽しめる。

同店はコース料理のみの提供で、中でも店の名前を冠した「アムアムホウコース」(7,480円)は、点心3種と人気のよだれ鶏も入ったお得なコース。また「季節の食材を使ったおまかせコース」(11,000円)には、尾崎牛を使った一品やフカヒレ料理(追加料金あり)もあり、同店こだわりの中国料理が堪能できます。コースの中には「四川マーボー豆腐」か「本日の麺飯料理」より「タンタン麺」などを一品選べる一皿もあるので、四川料理好きにはたまりません。

店内にはテーブル席が14席で、清潔感のある落ち着いた雰囲気。ドリンクは紹興酒などのアルコールから中国茶まで取り揃えているので、お酒が苦手な人がいる接待でも安心です。

※価格は税込・サービス料(5%)別。

文:門上 武司、食べログマガジン編集部

