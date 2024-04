【マッドマックス:フュリオサ】5月31日 公開予定

5月31日全国公開予定の映画「マッドマックス:フュリオサ」の新ビジュアルと場面写真が公開された。

本作は巨匠ジョージ・ミラー監督による映画作品で、2015年に公開された「マッドマックス 怒りのデス・ロード」に続く最新作。今作の舞台となるのは世界の崩壊から45年後のMADな世界(マッドワールド)。すべてを奪われた“怒りの戦士”フュリオサが復讐のエンジンを鳴らすストーリーが展開する。

本日4月16日は主人公・フュリオサを演じる俳優のアニャ・テイラー=ジョイさんの誕生日。これを記念し、鋭い眼差しで何かを睨みつけるフュリオサの姿や、個性的すぎるディメンタス一味などを捉えた新ビジュアルと新場面写真が公開された。

【映画『マッドマックス:フュリオサ』日本版劇場予告 2024年5月31日(金)公開】

