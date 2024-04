【「ポケモンGO」アップデート】4月17日~ 実施予定

NianticはAndroid/iOS用位置情報ゲーム「ポケモンGO」にて、4月17日から順次アップデートを実施する。

今回のアップデートでは「再発見」がテーマ。4月17日、22日、5月7日の3回に分けてアップデート内容を公開する。概要としては、ゲーム内マップやバトル画面などが自分の今いるロケーションに合わせて森林や都市、ビーチ、山などに変わり、「GOスナップショット」では1枚の写真に最大3匹のポケモンを収めて撮影できるようになる。

またトレーナーがいる地域に合わせて、季節や気候を感じられるようになるという。北半球が冬なら南半球は夏になり、春には桜の木々や花びらが舞う演出が追加されるとしている。

【「『Pokémon GO』 を再発見!」で再発見の冒険へ!】

(C)2024 Niantic, Inc. (C)2024 Pokémon. (C)1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.