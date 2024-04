【食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ】4月16日 発売価格:358円

バンダイは、餅菓子「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ シナモロール&クロミ」を4月16日に全国のファミリーマートにて発売した。

本商品は、サンリオキャラクターズを餅菓子の食べマスモッチにしたもの。今回はシナモロールとクロミの2個セットとなっており、それぞれシークレット1種を含めた11種がラインナップされている。

中身の餡はシナモロールがカスタード餡、クロミがこし餡となっている。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645947