NBAプロバスケットボールのレジェンドでドジャースの共同オーナーであるマジック・ジョンソン氏(64)が15日(日本時間16日)、ドジャースタジアムで行われるナショナルズ戦前に行われた「ジャッキー・ロビンソン・デー」のセレモニーに登場し、あいさつした。

「ジャッキーはフィールド上だけでなく、フィールド外でも素晴らしい選手だった。妻のレイチェルがジャッキー・ロビンソン財団を設立し、多くの学生を大学に進学させた。レイチェルは101歳になります。その学生たちが何人かきょうここにいます。学生たちに拍手をお願いします!」と語ると、球場は大きな拍手に包まれた。最後は「ドジャースだけでなく、MLBにとっても大きな日。ゴー、ドジャース!」と締めくくった。

セレモニー中の大型ビジョンにはロビンソン氏の「A life is not important except in the impact it has on other lives.(他人の人生に影響をもたらしてこそ、人生には意味がある。)」という有名な言葉が表示されていた。