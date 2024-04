マクドナルドが手掛ける、レトロな喫茶店の定番の味わいを楽しめる「喫茶マック」が2024年も登場!

2024年4月24日(水)より、「コーヒーゼリーパフェ」「クリームソーダ(マックフロートメロン)」と、新商品「メープルバターホットケーキパイ」の3種が販売されます☆

マクドナルド「喫茶マック」2024

販売期間:2024年4月24日(水)〜5月下旬予定

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

「喫茶マック」は、レトロな喫茶店の世界観をコンセプトに、マクドナルドが期間限定で提供するスイーツシリーズです。

2023年に初登場し、喫茶店の味わいを気軽に楽しめるシリーズとして人気を博しました。

2024年の「喫茶マック」には、ホットケーキがそのままパイになったような「メープルバターホットケーキパイ」が新登場!

さらに2023年にも人気だった「コーヒーゼリーパフェ」が再登場します。

「クリームソーダ(マックフロート メロン)」とあわせて、レトロな喫茶店の雰囲気を楽しめます☆

メープルバターホットケーキパイ

価格:200円(税込)〜

喫茶店のホットケーキをイメージした新作のスイーツパイです。

パイの中に、ふわっとしたケーキ生地、とろ〜りメープルソース、ロレーヌ岩塩と発酵バターを使用した塩バターソースの3種の

フィリングを詰めています。

揚げることでケーキ生地がふわっとふっくら膨らみ、さらにやさしい甘さのメープルソース、じゅわっとした塩バターソースが合わさることで、パイなのにまるでホットケーキを食べているかのような新感覚な体験を楽しめます☆

※メープルフィリング中メープルシロップ1.5%配合

※中身が熱いことがありますのでやけどに注意ください

コーヒーゼリーパフェ

価格:440円(税込)〜

提供時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

2023年に人気だったコーヒーゼリーパフェが再登場!

ほろ苦いコーヒーソースと甘い練乳ソース、つるんとしたのどごしのコーヒーゼリーをトッピングした、どこか懐かしい味わいのレトロなパフェです。

ソフトクリームのなめらかな食感に合わせ、コーンフレークのサクサクとした食感など、食べ進めながら変わる食感を楽しめます。

クリームソーダ(マックフロートメロン)

価格:340円(税込)〜

提供時間:午前10時30分〜閉店まで(24時間営業店舗では翌午前1時00分まで)

販売期間:レギュラー販売中

ファンタ メロンの弾ける炭酸と、クリーミーでコクがあるソフトクリームのまろやかさが絶妙な味わいのデザートドリンク。

期間限定で「喫茶マック」のオリジナルパッケージで提供されます。

「メープルバターホットケーキパイ」「コーヒーゼリーパフェ」と一緒にレトロなカフェの雰囲気を楽しめるメニューです☆

レトロな喫茶店の定番の味わいを楽しめる「メープルバターホットケーキパイ」や「コーヒーゼリーパフェ」

マクドナルドの「喫茶マック 2024」メニューは、2024年4月24日(水)より発売です☆

※一部店舗では価格が異なります。デリバリーでは販売価格が異なります

※商品の特性上、デリバリーでの販売は対応していません

※「クリームソーダ」は、レギュラー販売中の「マックフロート メロン」を本期間のみ名称変更して販売します

※期間限定販売終了後は「マックフロートメロン」として、通常販売します

