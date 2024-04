【「フォートナイト」×「スター・ウォーズ」コラボ告知】4月16日 公開

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用バトルロイヤル「フォートナイト」において「スター・ウォーズ」とのコラボ告知を4月16日に公開した。

「フォートナイト」公式Xにて発表され、宇宙を背景に「スター・ウォーズ」のロゴと「フォートナイト」のロゴが並んだ映像が公開。

また、「レゴ フォートナイト」、「FESTIVAL」、「BATTLE ROYALE」の文字あり、それぞれのコラボ要素を予感させるものとなっている。

5月3日に続報が公開予定。

I've got a good feeling about this...



5.3.2024 pic.twitter.com/qz0BOO5YP4