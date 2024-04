マイクロソフトはWindows 11のスタートメニューにアプリの広告を表示するテストを開始しました。今のところ米国のWindows Insider(一般提供前にWindowsの新機能をいち早く試せるプログラムの参加者)のみを対象にしていると、公式ブログで発表しています。

これまでのWindows 11のスタートメニューでは、ピン留め済みのアプリや最近使ったアプリ・ファイルやインストールしたものが「おすすめ」として表示されています。

しかし、Windows 11の最新Insiderビルドでは、「おすすめ」の中にMicrosoftストアで配布しているアプリが混じるようになりました。マイクロソフトが掲載した画像の例では、パスワード管理アプリの「1Password」が表示されています。

もしもマイクロソフトがアプリ開発者からお金をもらっていないとしても、同社はストアを通じて配布されるアプリの代金やアプリ内購入から手数料を受け取っているため、事実上広告であることに変わりはありません。

すでにX(旧Twitter)ユーザーも、この広告が現れたと報告しています。

Looks like the Start menu's Recommended section will be getting app promotions, similar to suggested apps in Start in Windows 10. This can be toggled off from Settings (Show recommendations for tips, app promotions, and more). pic.twitter.com/zYYnTKs9qw

— PhantomOcean3 (@PhantomOfEarth) April 9, 2024