¡Ú»¨³Ø¥¯¥¤¥º¡Û¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¸ì¸»¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
SNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëcitrus¡£
º£²ó¤ÏÏÃÂê¤Î¾ðÊó¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¡£Æ¬¤ÎÂÎÁà¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
½ÐÂê¤¹¤ë¤Î¤Ï»¨³Ø¥¯¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¸ì¸»¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¢£µ¤¤Ë¤Ê¤ë²òÅú¤Ï¡Ä
Åú¤¨¤Ï¡Ä¡Ä¡Ö£¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£²òÀâ
1860Ç¯Âå¡¢¥É¥¤¥Ä°ÜÌ±¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ò¤Ï¤µ¤ó¤À¥Ñ¥ó¤¬¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Îµ¯¸»¡£Åö½é¤Ï¤½¤ÎºÙÄ¹¤¤·Á¤«¤é¡¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¯¡¢Ìîµå¾ì¤ÎÇä¤ê»Ò¤¬¡ÖÇ®¡¹¡ÊHot¡Ë¤Î¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥È¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ï¤¤¤«¤¬¡ª¡×¤È¶«¤Ö»Ñ¤òÌ¡²è²È¤¬¥¹¥±¥Ã¥Á¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¥¹¥Ú¥ë¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡ÊHot Dog¡Ë¡×¤È´ÊÎ¬²½¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
½ñÀÒ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦ÃÏÍý¡¦Îò»Ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦·Ý½Ñ¡¦À¸³è¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡ÄÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö»¨³Ø¥¦¥ó¥Á¥¯¡×¤ò2000ËÜ¡¢°ìµó¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Ê¸·ÏÍý·Ï¤Ç¤Ï¤¯¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢ºÇ¶¯¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¶µÍÜ¡×¤òÆÀ¤¿¤¤Êý¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤è¡ª ¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö