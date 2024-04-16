『ZIP！』曜日パーソナリティー特集コーナーTVerで配信開始！

日テレ系朝の情報番組『ZIP！』（毎週月〜金曜5:50〜）で放送中の各曜日パーソナリティーが活躍する特集コーナーが、民放公式テレビ配信サービス「TVer」で順次見逃し配信開始！



現在は、山下健二郎の「窓枠を利用したキッチン収納」、鈴木福の「ファミリーマート社長に密着」、風間俊介の「THE平成レトロ」が既に配信中。また、今後の配信予定は下記をチェック！



・火曜パーソナリティー山下健二郎の「KENJIRO'S DIY STATION」

・水曜パーソナリティー斉藤慎二の「前乗りティリポート」

・木曜パーソナリティー鈴木福の「社長！教えてください！」

・過去水曜パーソナリティーを務めた飯尾和樹の「ペッコリ妄想移住ファイル」