グーグルの廉価版スマートフォン「Pixel 8a」が準備中であることを裏付ける情報が次々と報じられ、先日もBluetooth SIG認証を取得したことが明らかとなり、発売が近づいているとみられています。

そんな中、今度は米国の大手キャリアの公式サイトでPixel 8aが目撃されました。

著名リーカーのEvan Blass氏は、UScellularのウェブサイトで見たというスクリーンショットを公開。そこには「Google Pixel 8a」とハッキリ書かれています。同社はPixel 8aのチュートリアルも早々に公開してしまったものの、すでに削除済みです。

So it's about 1AM early Saturday morning at Google HQ. How long will it take the right person to notice this and reach out to someone at the carrier, who will then presumably need to ping yet a third individual at the vendor responsible for posting (and removing) these tutorials? pic.twitter.com/4neK48wGUZ

— Evan Blass (@evleaks) April 13, 2024