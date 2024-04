クラシカルなミッキー＆ミニーのパッケージ！JMsolution(ジェイエムソリューション)「UVシリーズ」ディズニーデザイン

韓国で人気の美容ブランド「JMsolution(ジェイエムソリューション)」から、日本限定ディズニーデザインのUVシリーズが登場!

今回は「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がパッケージに描かれた、クリームタイプとスティックタイプのUVケアグッズ4品を紹介していきます☆

JMsolution(ジェイエムソリューション)「UVシリーズ」ディズニーデザイン

販売店舗:全国のウエルシア薬局、ゲンキー、サツドラ、ドラッグコスモス、ドン・キホーテ、公式通販サイトほか

「JMsolution」は、世界各国の専門家と共に開発し、グローバルに商品展開している韓国のスキンケアブランドです。

日本でも既に多くの人気を集めており、ブランド累計出荷数3500万個を突破しました。

そんな「JMsolution」から、日本限定のディズニーデザインのUVシリーズが新登場。

サラリとみずみずしいテクスチャのクリームタイプから2種類、

手軽で持ち運びしやすいスティックタイプから2種類の全4種のラインナップです。

持っているだけでワクワクするかわいいディズニーのデザイン。

さらに機能性も優れており、国内最高レベルの「SPF50+・PA++++」で強力に紫外線をカットし、夏のうるおい不足のお肌をやさしくケア。

肌がきらめくツルツヤヴェールで、まるでガラス玉のような美しいツヤ肌に導きます。

UVディープモイスチャーサンクリーム マリングリーン

価格・内容量:50mL 1,485円(税込)

紫外線防止指数:SPF50+・PA++++

パールエキス、海洋深層水、3種のヒアルロン酸、マリンエナジーを配合した「ミッキーマウス」デザインのUVクリーム。

ベタつかず自然にトーンアップできます。

キメの整った血色感のある肌へ導く、化粧下地UVです。

【公式通販サイト限定】UVモイスチャーサンクリーム アルプスブルー

価格・内容量:50mL 1,485円(税込)

紫外線防止指数: SPF50+・PA++++

おすましポーズがかわいい「ミニーマウス」のUVクリーム。

ヒアルロン酸の優れた水分保持力でみずみずしい潤いを長時間キープ。

優れた保湿力を持ち潤いが持続します。

イージープロテクトUVスティック マリングリーン

価格・内容量:21g 1,980円(税込)

紫外線防止指数:SPF50+・PA++++

手を汚さずに直接肌に塗布できるスティックタイプのUVケアグッズ。

仲良くブランコに座っている「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が描かれています。

顔のラインにあわせた隙間なしカーブ設計で、使いやすさも抜群。

キメの整った血色感のある肌へ導きます。

イージープロテクトUVスティック ピンクフラワー

価格・内容量:21g 1,980円(税込)

紫外線防止指数:SPF50+・PA++++

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が手をつないで踊っている様子を描いたUVスティック。

みずみずしい水光肌に導く、5種のフラワーエキス、3種のヒアルロン酸、3種のペプチド、センチフォリアバラ花水の美容成分が配合されています。

フレッシュでみずみずしい素肌に導きながら、肌荒れを防ぐ、春夏に活躍すること間違いなしの1本です。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」をパッケージに描いたUVケアグッズ。

JMsolution(ジェイエムソリューション)から、日本限定で販売されている「UVシリーズ」ディズニーデザインの紹介でした☆

© Disney

※1整肌成分

※2水をカプセル化する技術のこと

※3ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、ヒアルロン酸K(全て保湿成分)

※4水(整肌成分)

※5保湿成分

※6年齢に応じた肌のお手入れ

※7ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na(全て保湿成分)

※8海水(保湿ハリ成分)

※9角質層まで

※10トウキンセンカ花エキス、ラベンダー花エキス、ヤマザクラ花エキス、カミツレ花エキス、センチフォリアバラ花水(全て整肌成分)

※11パルミトイルトリペプチド-5、アセチルヘキサペプチド-8、パルミトイルテトラペプチド-7(全て整肌成分)

※12ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na(全て保湿成分)

