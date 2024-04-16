『CDTVライブ！』出演者第2弾発表 miletが日曜劇場主題歌フル初歌唱へ 「億超えソングフェス」曲も
TBS系で22日放送の音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜9：00）の出演アーティスト第2弾と企画が発表された。
【写真】第1弾発表はWEST.、ME：Iら
miletは、同局系ドラマ日曜劇場『アンチヒーロー』主題歌として、脚本を読み込んだうえで書き下ろした新曲「hanataba」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
ストリーミング再生回数が“億超え”したヒット曲を届ける「億超えソングフェス」企画も決定。Tani Yuukiは「W/X/Y」、Saucy Dogは「いつか」、imaseは「NIGHT DANCER」、川崎鷹也は「魔法の絨毯」、瑛人は「香水」をフルサイズで披露する。４月に配信された楽曲の「億超えソングランキング」も発表される。
■『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト・楽曲
imase「Happy Order?」
WEST. ※当日発表
川崎鷹也「Stardust Memory」
Saucy Dog「この長い旅の中で」
Tani Yuuki「笑い話」
ME:I「Click」
milet「hanataba」★
※50音順
▼億超えソングフェス
imase「NIGHT DANCER」 ★
瑛人「香水」★
川崎鷹也「魔法の絨毯」★
Saucy Dog「いつか」 ★
Tani Yuuki「W/X/Y」★
★＝第2弾発表
【写真】第1弾発表はWEST.、ME：Iら
miletは、同局系ドラマ日曜劇場『アンチヒーロー』主題歌として、脚本を読み込んだうえで書き下ろした新曲「hanataba」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
ストリーミング再生回数が“億超え”したヒット曲を届ける「億超えソングフェス」企画も決定。Tani Yuukiは「W/X/Y」、Saucy Dogは「いつか」、imaseは「NIGHT DANCER」、川崎鷹也は「魔法の絨毯」、瑛人は「香水」をフルサイズで披露する。４月に配信された楽曲の「億超えソングランキング」も発表される。
imase「Happy Order?」
WEST. ※当日発表
川崎鷹也「Stardust Memory」
Saucy Dog「この長い旅の中で」
Tani Yuuki「笑い話」
ME:I「Click」
milet「hanataba」★
※50音順
▼億超えソングフェス
imase「NIGHT DANCER」 ★
瑛人「香水」★
川崎鷹也「魔法の絨毯」★
Saucy Dog「いつか」 ★
Tani Yuuki「W/X/Y」★
★＝第2弾発表