◆なにわ男子、3rdアルバム「+Alpha」決定

【モデルプレス=2024/04/16】なにわ男子が、6月12日に3rdアルバム「+Alpha」(読み:プラスアルファ)をリリースすることが決定。初のユニット曲など収録楽曲・内容が発表された。これまでのアルバムで表現してきた“煌めき”や“POP”を凝縮した、なにわ男子らしさ全開のアルバムリード曲「Alpha」をはじめ、様々なジャンルの楽曲にも挑戦し、なにわ男子の音楽に幅がプラスされた作品に。

◆なにわ男子3rdアルバム「+Alpha」詳細

シングル曲「Make Up Day」、「Missing」、「I Wish」のほか、AOKI「フレッシャーズフェア」CMソングにも起用された新曲「NEW CLASSIC」を含む合計14曲を共通収録。初回限定盤1には、「Alpha」のMusic Video & Making、Music Video(Dance ver.)、YouTubeで先行公開されている「NEW CLASSIC」Music Video & Makingが収録。さらにボーナストラックとして「Happy Happy Birthday!!」を収録。初回限定盤2には、なにわ男子初となるユニット曲の収録が決定。西畑大吾、大西流星による「恋やけどめ」、道枝駿佑、藤原丈一郎による「Precious One」、高橋恭平、長尾謙杜、大橋和也3人の「ウルリルラリラリ」と個性豊かな3曲がボーナストラックとして収録。さらに各ユニット曲のMusic Video、楽曲打ち合わせからMusic Video撮影の様子を追った「ユニットメイキング映像」も収録。通常盤にはボーナストラックとして新曲「ちゅきちゅきハネムーン」、「TOKYO AM1:00」が収録される。(modelpress編集部)<初回限定盤1>(CD+Blu-ray/CD+DVD)★三方背デジパック仕様★60P歌詞ブックレット封入■CD:全15曲収録(初回限定盤1 ボーナストラック「Happy Happy Birthday!!」収録)■Blu-ray/DVD:・「Alpha」Music Video & Making・「Alpha」Music Video(Dance ver.)・「NEW CLASSIC」Music Video & Making<初回限定盤2>(CD+Blu-ray/CD+DVD)★三方背デジパック仕様★40P歌詞ブックレット封入■CD:全17曲収録(初回限定盤2 ボーナストラック「恋やけどめ」「Precious One」「ウルリルラリラリ」収録)■Blu-ray/DVD:・「恋やけどめ」Music Video・「Precious One」Music Video・「ウルリルラリラリ」Music Video・ユニットメイキング映像<通常盤>(CD)★32P歌詞ブックレット封入■CD:全16曲収録(通常盤ボーナストラック「ちゅきちゅきハネムーン」「TOKYO AM1:00」収録)<CD収録楽曲>共通収録曲M1.NEW CLASSIC(AOKI「フレッシャーズフェア」CMソング)M2.Kick StartM3.AlphaM4.名もなき旅人M5.夕虹M6.Snap!M7.Make Up Day(日本テレビ シンドラ「紅さすライフ」主題歌)M8.ありふれた恋じゃ、もう満たされないM9.SATISFACTIONM10.Missing(テレビ朝日系オシドラサタデー「ノッキンオン・ロックドドア」主題歌)M11.GirlfriendM12.I Wish(TBS系火曜ドラマ「マイ・セカンド・アオハル」主題歌)M13.So GoodM14.Live in the moment初回限定盤1 ボーナストラック M15.Happy Happy Birthday!!初回限定盤2 ボーナストラック M15.恋やけどめ(西畑大吾・大西流星)/M16.Precious One(道枝駿佑・藤原丈一郎)/M17.ウルリルラリラリ(高橋恭平・長尾謙杜・大橋和也)通常盤ボーナストラック M15.ちゅきちゅきハネムーン/M16.TOKYO AM1:00<先着購入特典>各形態ご購入の方、先着で購入特典をプレゼント。初回限定盤1 に「『+Alpha』クリアスタンド(集合)」、初回限定盤2をご購入の方には「ユニジャケ(3種セット)」、通常盤をご購入の方には、「『+Alpha』クリアソロカード(メンバーソロ7種セット)」をプレゼント。【Not Sponsored 記事】