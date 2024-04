米大リーグ(MLB)の公式Xが日本時間16日に更新され、ドジャース・大谷翔平がスタジアムに到着した際の写真が公開された。MLBは「Shohei Ohtani arriving at Dodger Stadium as the Dodgers host the Nationals tonight」と写真を添え投稿した。大谷は自身がブランドアンバサダーを務める『BOSS』のベースボールジャッケットをまとい、さっそうとスタジアムに登場。キャップを後ろからかぶり、ポケットに手を入れた姿がクールな1枚となっている。この投稿にファンからは「新しいBOSSジャケットと新しいNB Tシャツ(と安定のCAAキャップ)かっこいい」「BOSSジャン着て出勤中」「翔平さん出勤!!かっこいい」「めっちゃクール」「お!BOSSのジャケットだ」「かっこよすぎーーーーー」などとコメントが寄せられた。