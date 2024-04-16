元fra-foaのボーカル三上ちさこがボーカルを務めるバンドsayurasが、4月13日(土)に渋谷eggmanで1st EP レコ発ワンマンライブ＜Adult Organized Rock＞を行った。チケットはソールドアウトし大盛況のうちに幕を閉じた。勢いが止まらないsayurasは、11月1日(金) sayuras oneman live＜do or die＞(渋谷WWW)の開催を発表。ライブ先行販売限定のメンバー全員のサイン入りピクチャーチケットをライブ終了後に販売した。

「まさか自分がWWWでライブできる日が来るなんて...と内心震えてますが、目標は“fra-foa解散以降”ではない“正真正銘の”過去最高動員を達成すること。そこに辿り着くにはまだまだ遠い道のりだけど、今のメンバースタッフ&ファンになってくれる方となら、実現できると思っています。夢はみんなで叶えていきたい。応援よろしくお願いします！！」（三上ちさこ）

ライブチケットは4月14日(日) 12:00よりプレイガイドにて先行販売が開始される。三上ちさこのオフィシャルSNSでも情報発信中だ。

ライブ・イベント情報

sayuras oneman live＜do or die＞
2024年11月1日(金) OPEN 18:15 / START 19:00
会場：渋谷WWW（東京都渋谷区宇田川町13-17 B1F）
チケット：\5,000-（オールスタンディング/ 別途ドリンク代）
オフィシャル先着先行
受付期間：2024年4月14日(日) 12:00〜 2024年4月21日(日) 23:59
https://l-tike.com/st1/sayuras-offtk

関連リンク

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