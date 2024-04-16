三上ちさこ率いるsayuras、ワンマンライブを11/1に開催
元fra-foaのボーカル三上ちさこがボーカルを務めるバンドsayurasが、4月13日(土)に渋谷eggmanで1st EP レコ発ワンマンライブ＜Adult Organized Rock＞を行った。チケットはソールドアウトし大盛況のうちに幕を閉じた。勢いが止まらないsayurasは、11月1日(金) sayuras oneman live＜do or die＞(渋谷WWW)の開催を発表。ライブ先行販売限定のメンバー全員のサイン入りピクチャーチケットをライブ終了後に販売した。
ライブチケットは4月14日(日) 12:00よりプレイガイドにて先行販売が開始される。三上ちさこのオフィシャルSNSでも情報発信中だ。
ライブ・イベント情報
2024年11月1日(金) OPEN 18:15 / START 19:00
会場：渋谷WWW（東京都渋谷区宇田川町13-17 B1F）
チケット：\5,000-（オールスタンディング/ 別途ドリンク代）
オフィシャル先着先行
受付期間：2024年4月14日(日) 12:00〜 2024年4月21日(日) 23:59
https://l-tike.com/st1/sayuras-offtk
関連リンク
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