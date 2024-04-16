【シュガーバターの木】ピスタチオファン必見。″ピスタチオ″づくしのショコラサンドが復活だって〜！！
バターシリアルスイーツ専門店の｢シュガーバターの木｣は、2024年4月19日頃から期間限定で「シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ」を発売します。
芳醇なショコラサンドが待望の復活
期間限定の「ピスタチオショコラ」は、バターをたっぷり使用したシリアル生地とショコラに、ピスタチオを合わせた香り高い一品です。
「シュガーバターサンドの木 ピスタチオショコラ」
参考小売価格：7個入648円／10個入864円
9月末頃まで販売し、無くなり次第終了となります。
＜取り扱い店舗＞
・シュガーバターの木 各店（大丸東京店／西武池袋店／そごう横浜店／阪急うめだ店／ジェイアール名古屋タカシマヤ店／博多阪急店／JR東京駅店／JR上野駅店／JR大宮駅店／羽田空港第1ターミナル店／羽田空港第2ターミナル店）・パクとモグ 小田急町田店
他、一部姉妹店で販売する場合もあります。
＜通販サイト受注期間＞
・公式オンラインショップ「パクとモグ」...4月8日10時から
・パクとモグ スイーツショップ 楽天市場店...4月17日10時から
・パクとモグ スイーツショップ Yahoo!店...4月17日10時から
受注期間中でも、商品が無くなり次第受付を終了します。