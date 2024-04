大黒摩季主宰チャリティライブ<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!”〜人類みな親戚♡ Vol.1☆Kick off 横浜〜>が4月13日(土)、KT Zepp Yokohamaにて開催された。同ライブには被災地復興を願う大黒摩季の熱い思いに賛同したA.B.C-Z、小林幸子、スーパー太鼓トリオ、Team Black Starz、DEEN、ハラミちゃん、YU-KI (TRF)といった豪華7組がゲスト参加。“令和6年能登半島地震の被災地へ、愛よ!熱いエールよ届け”というテーマのもと、それぞれの大黒とのコラボが披露されるなど、会場に集結した2,000人を魅了した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。



▲大黒摩季×Team Black Starz ▲大黒摩季×Team Black Starz



▼ジョニー志村/森田真奈美



▼ハラミちゃん×大黒摩季



▼DEEN×大黒摩季



▼A.B.C-Z×大黒摩季



▼小林幸子



▼YU-KI (TRF)



▼大黒摩季



▼スーパー太鼓トリオ×大黒摩季



▼セッション



▼セッション

■<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!” 〜人類みな親戚♡ Vol.1☆Kickoff横浜〜>セットリスト

2024年4月13日(土) 神奈川・KT Zepp Yokohama

open16:30 / start17:00

【大黒摩季×Team Black Starz】

・熱くなれ

・チョット

・夏が来る

・あなただけ見つめてる

【ハラミちゃん】

・悲しくてやりきれない

・銀河鉄道999

【DEEN】

・このまま君だけを奪い去りたい

・ひとりじゃない

【A.B.C-Z】

・オリジナルストーリー

・頑張れ、友よ!

【小林幸子】

・おもいで酒

・千本桜

【YU-KI (TRF)】

・BOY MEETS GIRL

・Masquerade

・DA・KA・RA

・survival dAnce 〜no no cry more〜

【大黒摩季】

・愛は勝つ

・負けないで

・君に届け

・Anything Goes!

-encore-

【スーパー太鼓トリオ】

・ソーラン節

・東京Only Peace

【Session】

・ら・ら・ら



▼ゲスト・アーティスト ※50音順

・A.B.C-Z

・小林幸子

・スーパー太鼓トリオ (ヒダノ修一、一彩、山口託矢)

・Team Black Starz

・DEEN

・ハラミちゃん

・YU-KI (TRF)

▼司会

・ジョニー志村

・森田真奈美

▼サポート・ミュージシャン

・原田喧太 (G)

・北川遊太 (G)

・徳永暁人 (B)

・柴田敏孝 (Key)

・清水俊也 (Key)

・濱崎大地 (Dr)

・竹上良成 (Sax)

・原田ゆか (Cho)



▼配信チケット

配信:Streaming+

視聴チケット:3,500円(税込)

アーカイブ配信:4/20(土)23:59まで

販売開始:4/10(水)18:00

販売終了:4/20(土)21:00

https://eplus.jp/maki-ohguro/st/

関連リンク

◆<MAKI’s AID>特設ページ

◆大黒摩季 オフィシャルサイト

◆大黒摩季 オフィシャルTwitter

◆大黒摩季 オフィシャルInstagram

◆大黒摩季 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 プライベートYouTubeチャンネル

◆大黒摩季 オフィシャルFCサイト

ダンサーのTeam Black Starzに続いて、大黒摩季自らがオープニングアクトとして登場。会場をのっけから一体化させる幕開けだ。「熱くなれ」を皮切りにヒット曲メドレーで場内のボルテージを一気にヒートアップさせる。「オープニングアクトの大黒摩季です!」と開口一番語った大黒摩季。“出演アーティスト達が、気持ちよく楽しんでくれることが一番。私がまずその土壌を作らねば!”という意気込みで、この後に続く豪華ゲストコーナーに熱をつなげるステージをTeam Black Starzと共に展開した。同公演の司会は、タモリのモノマネで知られるジョニー志村と、FM熊本のDJにして大黒摩季の同級生でもある森田真奈美。軽妙な進行のもとで始まったゲストコーナーの冒頭で、大黒摩季は今回のチャリティーライブの主旨を語った。「震災が起こったばかりの頃は、多くの人が被災地のことを気にかけていたが、日々の生活に追われ罪無く忘れていってしまっている」──この現状を憂い、「まだ復興がしっかり始まってもいない」ことや、「能登のことを忘れないで」と、いまだ苦難の中にある被災地、被災者、助けを必要としている人たちを想って、チャリティーライブが実施されたという。ゲストは、「“人類みな親戚♡”の精神であり、親戚のように付かず離れず思い合い、いざという時は身内としてしっかり助け合い寄り添ってゆく」という大黒摩季の思いに共鳴した7組。そのゲストコーナーの最初に登場したのは、ポップスピアニストのハラミちゃん。ボーカルを務めたのは大黒摩季だ。「まずはしっかり悲しいということの状況に寄り添いたい」と語ったハラミちゃんが選曲したのは、「悲しくてやりきれない」。続けては、応援の気持ちと再出発の思いを込めて「銀河鉄道999」を披露。「子供からお年寄りまで楽しませたい!」という気持ちから、全員が現役小学生であり9歳のキッズダンサー“マナキッズ”も登場し、キラキラと明るく、無邪気に楽しい元気なステージが繰り広げられた。次に登場したのは、1990年代に大黒摩季のレーベルメイトであり、切磋琢磨し合った仲だというDEEN。加えて、池森秀一(Vo)も大黒摩季も北海道出身の同郷、年齢も同じという気心の知れた間柄だけに、トークではレアエピソードも飛び出した。そして演奏されたのはDEENのデビューシングルにして大ヒット曲「このまま君だけを奪い去りたい」。池森の甘いボーカルに会場が聴き入り、2曲目には“ひとりじゃない。ひとつになろ温かくポジティヴな「ひとりじゃない」が届けられた。A.B.C-Zは、大黒摩季がシングル「#IMA」(2022年発表)、「オリジナルストーリー」(2023年発表)といった2曲を提供したほか、ライブを観に行くなど親交のあるアーティストだ。その「オリジナルストーリー」では、大黒摩季をはじめ、作曲とアレンジを担当した徳永暁人(B / doa)、茺粼大地(Dr)、ハラミちゃん(Pf)が加わるなど、レコーディングメンバーによる演奏とA.B.C-Zによる豪華コラボレーションがステージ上で実現した。A.B.C-Zにとって、本格的なバンド演奏をバックにした歌唱は初めて。スペシャルな瞬間に立ち会えたA.B.C-Zファンから歓喜の声が上がった。「音楽の力をみんなで届けられれば、能登の皆さんの背中を押せるんじゃないか」とコメントしたA.B.C-Zが、続けて楽曲「頑張れ、友よ!」を披露するとステージと会場がひとつに。そのエネルギーはどこまでも膨れ上がって、大きな盛り上がりと共に感動のシーンとなった。ゲスト5組目に、歌謡界の女王にしてラスボス小林幸子が登場。小林幸子も能登半島地震ほか、中越地震や東日本大震災などの際に被災地でボランティア活動を続けてきたひとりだ。大黒摩季の“この日のライブを子どもからお年寄りまで楽しめるエンターテインメントとして被災地へ届けたい”という想いを直接受けるかたちで今回の出演に至った。圧倒的な歌唱力と存在感で「おもいで酒」、『NHK 紅白歌合戦』でも歌唱した「千本桜」の2曲を披露。チャリティーへの意義と説得力が伝わるステージとなった。途中のMCでは、古賀政男に弟子入りした9歳の時、「歌ではお腹いっぱいにならない。でも人の心を温かくすることはできる。そんな歌を歌える歌手になれな」と恩師から言われたというエピソードを紹介した。「皆さんが喜んで、心が穏やかになってもらえるなら、歌い手冥利に尽きる。今回参加したゲストもそうだと思う」と語るなど、デビュー60年のキャリアを誇るアーティストならでは懐の深さを見せた。ゲストコーナーの最後に登場したのは、TRFのYU-KIだ。キャリアの長い2人だが、大黒との交流は意外にも昨年からだそうで、テレビの歌番組での共演がきっかけだったという。その番組収録で意気投合した後のプライベートの食事会で、大黒がチャリティーライブへの想いを語って出演を直接交渉、その場でYU-KIからの快諾を得て実現したとのことだ。1990年代、同時期にヒットを出し続けていたふたりのディーバはこの日、“1990年代ハイパーヒットメドレー”と題して、「BOY MEETS GIRL」「masquerade」「DA・KA・RA」「survival dAnce 〜no no cry more〜」の4曲を歌唱。Team Black Starz、マナキッズも加わり、ハイパーな豪華ステージに華を添えた。本編最後は、大黒摩季自ら届ける“スーパーポジティブソングコーナー”だ。「きっとKANさんは今、上にいる(亡くなられた)人たちに歌ってくれてると思うけど、歌います♡」と、2023年に他界したKANの「愛は勝つ」、そして「泉水ちゃんが生きてたら、きっとここにいてくれたはず。代わりに歌います!」と盟友・坂井泉水 ZARDの「負けないで」といった応援歌のスタンダードをカバーした。続けて、坂井泉水の生前、「一緒に作品を作ってライブをやろう!」と約束したが果たせなかった思いを込めて制作したという、大切な人とつながる楽曲「君に届け」、番組『仮面ライダーオーズ』テーマソングであり “何とかなるさ” “みんな大丈夫だ”という意味を持つハイパーロックナンバー「Anything Goes!」で本編を締めくくった。チャリティというテーマであれば本来、温かで優しく穏やかな楽曲が並ぶことが通常かもしれない。しかし大黒摩季は、「ストレスフルな避難生活の中で萎縮し続ける体もハートも発散して、解放してあげたいから、盛り上がっていいんです!」とキャストに語っていたという。結果、会場の熱気がエールとして能登へ贈られるような笑顔が充満したステージとなった。アンコールでは太鼓界を牽引する国際的な太鼓ドラマー・ヒダノ修一、一彩、託矢によるスーパー太鼓トリオが登場。華麗な太鼓バトルの後は、大黒摩季とヒダノ修一の出身地・北海道の民謡「ソーラン節」を披露。「あ〜どっこいしょ!ドッコイイショ!」という会場とのコール&レスポンスが、アットホームで楽しい時間とを作り上げた。その後のMCでは、ヒダノ修一と大黒摩季の口から、今回の能登半島地震によって、太鼓の材料となる能登のヒバが甚大な被害を受け、石川県輪島市名舟町に伝わる伝統芸能にして日本遺産構成文化財でもある御陣乗太鼓奏者たちも被災したことや、文化の火を消してはならならないという意志が語られた。“太鼓を用いて、心の底から被災地や被災者を応援したい”との思いで設けられたこの太鼓コーナーは、サポートバンドを加えて、 “平和って素晴らしい。平和こそが日本の誇り、もう一度みんな一つになろう”というメッセージが込められた「東京Only Peace」へ。大黒摩季のソロ太鼓から始った同曲は、8分にもおよぶ超大作として届けられた。そして、オーラスは全ゲストがステージに集結。大黒摩季は最後の曲の前にこう語った。「ボブ・ディランが主導してチャリティーのために開催した<ウッドストック>を見て以来、自分もヒット曲を作り出すだけではなく、誰もが歌えて演奏できる曲、一つになれる曲を作り出し、いつの日か<ウッドストック>みたいなフェスがしたい”と思っていた」──大黒摩季そして披露されたナンバーは、まさに誰もが口ずさめる大黒摩季最大のヒット曲「ら・ら・ら」だ。全キャストのリレーによる歌唱でひとつになったところで、チャリティライブ<MAKI’s AID “Cheer Up! 能登半島!” 〜人類みな親戚♡ Vol.1☆Kick off 横浜〜>が締めくくられた。ゲストも会場も、それぞれが能登への思いを込めて歌いきって一体化、「人類みな親戚!」という大黒の掛け声で大団円を迎えた。この日のライブの売上は、義援金として被災地に寄付される。その際には大黒摩季自らが届けに行く予定だ。また、このライブの模様は、能登の各行政と連携して、被災者への憩いとなるべく、パブリックビューイング無料視聴や無料配信というかたちで能登半島へ届けられた。さらには、当日ライブに参加できなかった方々やチャリティーに参加したいと願う方々へ、有料生配信も実施。1週間のアーカイブ配信も含めて、その売上も義援金に充てられるとのことだ。そして、この日販売されたライブグッズは、蓄光素材で自分の居場所を知らせるのに便利なグッズなど、大黒ならではのアイデアと趣向を凝らしたアイテムばかり。追ってネット販売予定されているこれらグッズの売上も寄付に充てられる。そしてもう一つ、当日の会場ロビーでは、能登の企業や団体参加による能登の特別物産展を開催。能登の名産品、工芸品などの販売が行われ、被災地の産業の復興支援に貢献した。チャリティライブであり、音楽フェスとしても充実していた<MAKI’s AID>は、ゲストアーティスト、ミュージシャン、スタッフ、観客、配信ライブ視聴者、そして主宰の大黒摩季など、すべての思いがひとつになった特別な一夜であった。それらすべての人たちを会場から送り出したあと、笑顔で語った大黒摩季の言葉を以下にお届けしたい。◆ ◆ ◆「新しいことを始めることは死ぬほど大変だけれど、成功すればそれを良しとし、不安の中で渇望していた人が動き出す。コロナ禍での活動もそうだった。その人たちがそのスキームを更に広げて、日本中が結果的に自然に親戚♡みたいに痛み苦しんでいる人を救ってくれる。昭和のお節介が増える。それこそが〜人類みな親戚♡〜。私はいいんです、踏み台の台になれればそれで。今日はまず、私自身が数限りない逆境の中で一番信じられなくなっていた“人の力” “音楽の力” “日本人の愛の深さ”を体感し、大感動した。それが能登の人達の笑顔や元気のきっかけ、希望そして勇気になるなんて。こんなにも素晴らしいことがある。それだけで最大級の幸せです。最高のキックオフになりました。キャストの皆さん、ご理解いただいた事務所&メーカーの皆様、大黒組のみんな、関係各位、スタッフ、友人達、全ての皆様に感謝して、これからも心の限り続けてゆきますので、広がれ!親戚の輪♡」──大黒摩季◆ ◆ ◆