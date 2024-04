リンダ・ハミルトンには、『ターミネーター』シリーズのサラ・コナーなど、強くてカッコいい女性キャラクター役の印象を持つファンも多いだろう。そんなハミルトンは、「タフでいること」に疲弊し、俳優業を引退するつもりであったという。この考えを変えたのは、人気ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」からのオファーだった。米に明かしている。

「自分は忘れ去られたと感じていたわけではありませんが、実は引退についての話をしていたんです」と、現在67歳のハミルトン。「やることがないからというわけではなく、タフでいることに疲れてしまったんです。ここ数年、ずっとお尻が痛いし、“もうタフでいることにすごく疲れた。予定を立てられるようにして、そこにいられるようにしたい”と思っていた。役者というのは、必要な時にそこにいられないものだからです」と伝えている。加齢による衰えや、役者業の不安定さに疲弊していたことが伺える。

そんなハミルトンは、2021年より米放映されているドラマ「レジデント・エイリアン ~宇宙からの訪問者~」への出演を気に入っているようだ。このインタビューでは、同ドラマのロゴが刺繍されたビーニー帽を被っていたといい、「自分の出演作のグッズで、これだけは唯一身につけているんです。大好きで」とコメントしている。

ハミルトンはこのドラマのシーズン3への準備をしていたが、エージェントには「そこまでやれるか分からないよ」と、同作をもっての引退の意思を口にしていたという。それから二週間ほど後、人気ドラマ「ストレンジャー・シングス」からの出演オファーがあったそう。リンダ・ハミルトンは6月から1年間空いているか?との問い合わせで、彼女のエージェントは本人に確認することもなく「はい」と返答したそうだ。

「ストレンジャー・シングス」出演のために引退を撤回したと明言しているハミルトン。「初めて意義のある役をもらって、自分は女優なんだと本当に実感できた」と、彼女にとってとてもやりがいのある役だったそうだ。

今では自分の仕事について「とても幸せ」と実感しており、「レジデント・エイリアン」や「ストレンジャー・シングス」の他にも、「軍人ではない、良い役」が得られるようになったという。「とにかく挑戦することが大好きだし、演じることが大好きなんです」。

ハミルトンは、「ストレンジャー・シングス」最新のシーズン5に出演。この最終章はストライキの影響で製作が遅れており、まだ具体的な配信スケジュールは判明していない。ハミルトンが演じる役柄も不明だ。

ちなみにハミルトンは、代表作『ターミネーター』シリーズのことも忘れられない様子だ。「ファンが素晴らしいんです。まるで私が本当に世界を救ったように扱ってくれる」。

