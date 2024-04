「スター・トレック:ディスカバリー」(2021‐)のスピンオフドラマ「スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド」(2022‐)シーズン3のリリース前に早くもシーズン4の製作が決定し、2025年に米Paramount+で配信予定であることがわかった。米が報じている。

「ストレンジ・ニュー・ワールド」の舞台は、U.S.S.エンタープライズ号にジェームズ・T・カーク艦長が乗艦する約10年前。「ディスカバリー」に登場したクリストファー・パイク艦長とスポック、ナンバーワンの3人が繰り広げる、銀河系での新たな冒険が描かれる。パイク艦長役でアンソン・マウント、スポック役でイーサン・ペック、ナンバーワン役でレベッカ・ローミンが続投。その他にキャストに名を連ねるのは、「24 TWENTY FOUR リブ・アナザー・デイ」(2014)のクリスティーナ・チョン、『Skinford: Chapter Two(原題)』(2018)のジェス・ブッシュ、「BULL/ブル 法廷を操る男」シーズン6のメリッサ・ナヴィアほか。

一方、Paramount+の『スター・トレック』フランチャイズに属する「スター・トレック:ローワー・デッキ」(2020‐)は、2024年にリリースされるシーズン5をもって終了することが発表された。この作品は、USSセリトス号の下層階(ローワー・デッキ)に暮らす、乗組員たちのハチャメチャな日々がコメディタッチで綴られるアニメシリーズだ。

Paramount+を傘下に持つ米CBSスタジオのデヴィッド・スタプフ社長は両シリーズについて、「『ストレンジ・ニュー・ワールド』と『ローワー・デッキ』は『スター・トレック』フランチャイズにとって不可欠であり、宇宙の境界線を押し広げ、新しくエキサイティングな世界を模索してくれます。我々は、約60年前にジーン・ロッデンベリーが生み出した作品のレガシーに敬意を表し、両シリーズを心から誇りに思っています」と述べた。

「スター・トレック:ストレンジ・ニュー・ワールド」シーズン3は現在撮影中で、2024年にParamount+にて配信予定。シーズン4は2025年にデビューを控える。「スター・トレック:ローワー・デッキ」の最終章となるシーズン5は、2024年に配信予定。

