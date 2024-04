20世紀フォックスからウォルト・ディズニー・カンパニーへの移管に伴い、(MCU)に殴りこみを果たす『デッドプール』シリーズ。最新作『デッドプール&ウルヴァリン』はシリーズ3作目となるが、監督を務めるショーン・レヴィ監督は、本作が『デッドプール3』ではないことを強調している。

『デッドプール』(2016)『デッドプール2』(2018)と続いてきた本シリーズでは、3作目にして『デッドプール&ウルヴァリン』という異色のタイトルが与えられた。タイトルから察するに、デッドプールとウルヴァリンによるW主人公体制で物語が展開していくことになりそうだ。

レヴィ監督もデッドプールを主人公としてきた前2作との違いを米で強調。「『デッドプール』の3作目ではありますが、『デッドプール3』ではありません。デッドプールとウルヴァリンらしい別のものになります」と説明している。「前2作を模倣しようとはしていません。素晴らしい作品でしたが、これは2人のキャラクター・アドベンチャーになります」。

「2人の大スターが最も象徴的な役柄を演じているということで、毎日特権を感じていました」と興奮気味のレヴィ監督は、本作を「素晴らしく、かつ面白くなる」と予告。「観客のために劇場で素晴らしい時間を作りたかったのです」と製作上のゴールも語っている。すでに本国アメリカでは関係者向けに試写会も行われたといい、「極めて非常に将来が明るい」反応を受けたという。

ちなみにレヴィ監督は以前、本作が『ミッドナイト・ラン』や『48時間』といった1980年代の珍道中コメディのような作風になるとも。新たにヒュー・ジャックマン演じるウルヴァリンが参加することにより、本シリーズにどれほどのスパイスがもたらされることになるだろうか。

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日日米同時公開。

Source:

The post first appeared on .