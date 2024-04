ヘンリー王子とメーガン妃が、米フロリダで過ごした週末を締めくくるディナーパーティに出席した。王子の友人がSNSで当時の写真を公開したが、メーガン妃は背中全体を露わにした大胆なドレスを纏っており、友人達と会話を楽しむ姿が写っていた。ヘンリー王子とメーガン妃は、現地時間12日に米フロリダ州ウェリントンにある「グランド・チャンピオンズ・ポロ・クラブ」で行われたポロのチャリティ試合「Royal Salute Polo Challenge」に出席した。

同大会は、ヘンリー王子とレソトのセーイソ王子が2006年に設立した、アフリカのHIV/エイズに苦しむ子ども達を救済する慈善団体「Sentebale」への資金調達を目的とするイベントだ。当日はヘンリー王子がポロ競技に参加し、長年の友人で世界的スターのポロ選手、ナチョ・フィゲラスのチームと対戦した。試合の結果、ヘンリー王子のチームが勝利すると、トロフィーを贈呈したメーガン妃と口づけを交わす場面が見られた。翌13日には、王子と妃が「グランド・チャンピオンズ・ポロ・クラブ」で開かれたディナーパーティに出席し、フロリダでの週末を締めくくった。そして14日、へンリー王子の友人ナチョ選手が、王子らとディナーの席で会話する貴重な場面を自身のInstagramに公開した。ナチョ選手は妻デルフィナさんを膝の上に座らせ、隣に座るメーガン妃と話す姿が写っている。へンリー王子はメーガン妃の肩を抱き、ナチョ選手夫妻の話に耳を傾けている様子だ。写真は背後から撮影されているため、大胆なドレスを着たメーガン妃の背中が露わになっている。妃が着ていたのは、オーストラリアのブランド「St. Agni(セントアグニ)」による“Hudson(ハドソン)”という黒いドレスだ。アシンメトリーなネックラインと背中全体がオープンになった大胆なデザインで、ミディ丈のスカートのサイドにはスリットが入っている。妃はロングヘアをお団子でまとめ、耳には「ディオール」のイヤリングを着けていた。この写真を見たフォロワーからは、「メーガンはとても美しい」「メーガン妃のドレス姿はとても素敵ね。ナチョの妻の優しさと、メグへの思いやりに感謝するわ」「メーガンはとてもゴージャスよ!」といったコメントが寄せられた。なお今月11日には、ヘンリー王子とメーガン妃がNetflixで2本の新たなノンフィクションシリーズを制作中であると報じられたばかりだ。1本はメーガン妃の料理やガーデニングなどを紹介するもので、もう1本はヘンリー王子が愛するポロの世界を描いたものだ。夫妻は今回のポロ大会にカメラクルーを伴っており、イベントの様子を撮影していたという。画像は『Misan Harriman Instagram「The Duke & Duchess of Sussex moments before attending the opening ceremony of @OneYoungWorld last month.」』『Ignacio Figueras Instagram「Thank you @grandchampionspoloclub」』『Candace Ferreira Instagram「What an honor it was to shoot this years Sentebale ISPS Handa Polo Cup at @aspenvalleypoloclub」』『Grand Champions Polo Club Instagram「2024 Sentebale Royal Salute Challenge Champions!!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)