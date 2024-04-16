１５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８５．４１ドル（－０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３８３．０ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８６５．１セント（＋３９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５１．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１８（＋０．３１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８５．４１ドル（－０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３８３．０ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８６５．１セント（＋３９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５１．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．１８（＋０．３１）
出所：MINKABU PRESS