・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８５．４１ドル（－０．２５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２３８３．０ドル（＋８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８６５．１セント（＋３９．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５１．７５セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３１．５０セント（－４．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１５８．２５セント（－１５．７５セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．１８（＋０．３１）

出所：MINKABU PRESS