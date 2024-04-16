本日の予定【発言・イベント】
9:00 デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、スタンフォード経済政策研究所で講演（質疑応答あり）
15:00 英週平均賃金（2月）
18:00 英中銀次期副総裁のロンバルデリ氏、議会証言
22:00 IMF世界経済見通し
ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演
17日1:30 ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演
2:00 ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:15 マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）
3:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席
5:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演
ショルツ独首相と中国習近平国家主席が会談
国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）
米主要企業決算
J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更することがあります
15:00 英週平均賃金（2月）
18:00 英中銀次期副総裁のロンバルデリ氏、議会証言
22:00 IMF世界経済見通し
ジェファーソンFRB副議長、金融政策について講演
17日1:30 ウィリアムズNY連銀総裁、ビルロワドガロー仏中銀総裁、NYエコノミッククラブで講演
2:00 ベイリー英中銀総裁、IMF世銀春季会合で講演
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）
2:15 マックレム加中銀総裁、パウエルFRB議長、IMF世銀春季会合でカナダ経済に関する討論会参加（質疑応答あり）
3:00 ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、会議出席
5:00 コリンズ・ボストン連銀総裁、米経済および金融政策について講演
ショルツ独首相と中国習近平国家主席が会談
国際スワップデリバティブ協会（ISDA）年次総会（18日まで）金利・流動性のリスク管理や持続可能な金融などについて議論
ワールド・フューチャー・エナジー・サミット2024（18日まで）
米主要企業決算
J＆J、モルガンスタンレー、バンクオブアメリカ
※予定は変更することがあります