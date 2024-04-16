日経225先物テクニカルポイント（16日夜間取引終了時点）
16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比530円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41603.82円 ボリンジャーバンド3σ
40926.82円 ボリンジャーバンド2σ
40249.81円 ボリンジャーバンド1σ
39572.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39465.00円 一目均衡表・転換線
39288.00円 5日移動平均
39232.80円 15日日経平均株価現物終値
38895.79円 ボリンジャーバンド-1σ
38782.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38700.00円 16日夜間取引終値
38218.78円 ボリンジャーバンド2σ
37689.87円 75日移動平均
37541.78円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34410.35円 200日移動平均
株探ニュース
41603.82円 ボリンジャーバンド3σ
40926.82円 ボリンジャーバンド2σ
40249.81円 ボリンジャーバンド1σ
39572.80円 25日移動平均
39485.00円 一目均衡表・基準線
39465.00円 一目均衡表・転換線
39288.00円 5日移動平均
39232.80円 15日日経平均株価現物終値
38895.79円 ボリンジャーバンド-1σ
38782.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38700.00円 16日夜間取引終値
38218.78円 ボリンジャーバンド2σ
37689.87円 75日移動平均
37541.78円 ボリンジャーバンド3σ
36620.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34410.35円 200日移動平均
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