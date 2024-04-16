　16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比530円安の3万8700円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41603.82円　　ボリンジャーバンド3σ
40926.82円　　ボリンジャーバンド2σ
40249.81円　　ボリンジャーバンド1σ
39572.80円　　25日移動平均
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39465.00円　　一目均衡表・転換線
39288.00円　　5日移動平均
39232.80円　　15日日経平均株価現物終値
38895.79円　　ボリンジャーバンド-1σ
38782.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38700.00円　　16日夜間取引終値
38218.78円　　ボリンジャーバンド2σ
37689.87円　　75日移動平均
37541.78円　　ボリンジャーバンド3σ
36620.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
34410.35円　　200日移動平均


株探ニュース