女子ブロたちも着用する新ゴルフウェアにドキッ!! 韓国のフィールド&ツーリスト

吸汗性と高い活動性を保証し、ゴルフと旅行を同時に満足させるブランドが誕生した。

韓国のキョンヒ社が展開するゴルフウェイブランド「フィールド&ツーリスト(Field&Tourist)」が、口コミで広がっている。

ブランド名からもわかるように、フィールド&ツーリストはスポーツの格式を守りながらも、柔軟なスタイルでアクティブ&オシャレを同時に実現させた。

今年の春・夏コレクションのコンセプトは「フィールドから海岸まで(From the course to the coast)」。 海を眺める時も緑色のフェアウェイに立った時も、自由で安らかな感性を維持するという意味する。

フィールド&ツーリスト春夏コレクションは、韓国女子プロゴルフ(KLPGA)のアン・イェイン、キム・ガヒョン、イ・ジヨン、韓国プロゴルフ(KPGA)のキム・ホンテク、チョン・ハンミルら現役選手も着用している。

(写真=フィールド&ツーリスト)

新製品テストのためにカンボジアのガーデンシティゴルフクラブで撮影に臨んだキム・ガヒョン、アン・イェインは「摂氏35度に肉迫する暑い天気にも汗の吸収がよくできた。激しいドライバー、アイアンスイングの時も不便がなくて良かった」と満足感を示した。

4月12日に韓国でローンチしたフィールド&ツーリスト。今後の展開に注目したい。