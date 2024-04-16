¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÍ½¸À¼Ô¡¦ÎëÌÚÀéÍµ¡¡°æ¾å¾°Ìï¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ë¸«²ò¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Í¥ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¶¡×¡Ê£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¶â¸¶ÀµÆÁ¡Ê£´£±¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÎëÌÚÀéÍµ¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç°ìÈÖ¤Î¹ÔÊý¤òÀê¤Ã¤¿¡£³ÊÆ®µ»¤Î²òÀâ¤ÇàÍ½¸Àá¤ò¤º¤Ð¤º¤ÐÅö¤Æ¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë²¦¼Ô¤Ï¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£±¡áÂç¶¶¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¥ë¥¤¥¹¡¦¥Í¥ê¡Ê£²£¹¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¹Ô¤¦ËÉ±ÒÀï¡Ê£µ·î£¶Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÎÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎàÂÐ¹³ºöá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®µ»Àï¤Ç¥Î¡¼¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¶´¤à£·Ï¢¾¡¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¡£¥ê¥ó¥°³°¤ÇÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎàºÍÇ½á¤¬¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤äÎ©¤Áµ»¤Î²òÀâ¤À¡£ÊüÁ÷ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¡ª¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¤Íè¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÍ½¸À¡£¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¡Ö¤Û¤é¡Á¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎàÀéÍµÍ½¸Àá¤Ï¡¢¤Ê¤¼Åö¤¿¤ë¤Î¤«¡££±£µÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø³«Îý½¬¸å¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢´¶³Ð¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö£³ºÐ¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£Áª¼êÆ±»Î¤ÎÁêÀ¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÂç²ñÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âè£±»î¹ç¤¬£Ë£Ï¤À¤È¡¢£Ë£ÏÏ¢È¯¤¹¤ë¶½¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÅ¸³«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤ÆÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê·×»»¤È¤«¼°¤¬¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î³ÊÆ®µ»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î·×»»¤È¤«¡¢¼°¤ò²ò¤¯Ç½ÎÏ¤¬ËÍ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤ÎÀè¤ò¸«ÄÌ¤¹ÎÏ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀï¤¤¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÂç°ìÈÖ¤âÀê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÍ½ÁÛ¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¡¢°ì½Ö¹Í¤¨¤¿²¦¼Ô¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Áá¤¯½ª¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤¬°µÅÝ¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó£µ¤«£¶¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤¯¤é¤¤¤Ç£Ë£Ï¤ÇÅÝ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡©¡¡º¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Î¡×¤È¶ñÂÎÅª¤ÊºÇ¸å¤ò¸«ÄÌ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤âÅªÃæ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Í¥ê¤ÏÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ïà¤Ê¤¹¤¹¤Ù¤Ê¤·á¤Ê¤Î¤«¡¢ÄÀÌÛ¡£°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Í¥ê¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥¢¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢£µ£Ò°ÊÆâ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈè¤ì¤Æ£Ë£ÏÎ¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡££±¡¢£²£Ò¤Ç¾¡Éé¤«¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ä¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡¢¸ø³«Îý½¬¤Ç£²Ê¬´Ö¤Î¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤òÈäÏª¤·¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¶â¸¶Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤³¤³¤Ë¾¡¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î²¦¼Ô¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤³¤Á¤é¤âÍ¸À¼Â¹Ô¤·¤Æ²¦¼Ô¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£