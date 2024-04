原宿竹下通りにてワイングラスパフェ専門店の「CHEERS 竹下通り店」が2024年4月6日(土)にオープンしました。

ワイングラスパフェ専門店「CHEERS 竹下通り店」

店舗名 :CHEERS 竹下通り店

所在地 :東京都渋谷区神宮前1-7-5

オープン日:2024年4月6日(土)

営業時間 :平日11:30〜17:00 ※テイクアウトのみ

販売数:限定各100食(商品がなくなり次第終了)

定休日 :無休

CHEERSのワイングラスパフェは、“エレガント”で“楽しい”を詰め込んだ「エレたの系」スイーツを提供。

テイクアウト専用のワイングラスなので、持ち歩いて原宿のさまざまな映えスポットと一緒に写真におさめたくなるフォトジェニックなスイーツです。

パフェの種類は2種類。

まるでショートケーキのいちごパフェの『BIRTHDAY STRAWBERRY(バースデー ストロベリー)』はなめらかなパンナコッタの上に、ほどよい甘酸っぱさのイチゴムースとヨーグルトアイスをのせています。

グラスの上には求肥を被せ、最後まで飽きのこないおいしさに仕上げています。

『CINDERELLA BUNNY(シンデレラ バニー)』は「こんな可愛いパフェを見たことある?」をコンセプトにクッキーの扉を開くとウサギの宝石箱のパフェです。

シャンパンゼリーの上に、濃厚なストロベリーアイスと色々な食感が楽しめるチョコをふんだんに使ったちょっと大人なパフェです。

独自開発したテイクアウト専用のオリジナルワイングラス

開発期間に1年以上を費やしたプラスチック製のオリジナルワイングラスでパフェを提供。

形状はブルゴーニュ型とキャンティ型を掛け合わせた魅力的なフォルムに徹底的にこだわりました。

食べやすさとフォトジェニックさを兼ね備えたワイングラスです。

また、プラスチック製なので、食べ歩きにも最適で、落として割れる心配もないので小さなお子さんも安心して食べられます。

食べ終わったワイングラスは持ち帰りも可能。

自宅でそのまま再利用することもできます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エレガントで楽しいグラススイーツ!ワイングラスパフェ専門店「CHEERS 竹下通り店」 appeared first on Dtimes.