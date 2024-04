本場のソースカツ丼の味わいを再現！ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」

PLANTが、これまで限定販売していた「ペヤング」ヨーロッパ軒総本店監修<福井名物ソースカツ丼風やきそば>

そんな『ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」』が、東京都中央区銀座に位置する福井県のアンテナショップ「ふくい食の國291」にて2024年4月15日(月)より販売されます。

ペヤング ヨーロッパ軒総本店監修「福井名物ソースカツ丼風やきそば」

店名 : ふくい食の國291

所在地 : 〒104-0061 東京都中央区銀座1-5-8 Ginza Willow Avenue BLDG1階・地下1階

販売開始日: 2024年4月15日(月)

本場のソースカツ丼風の焼きそばに仕上げた『ペヤング』<福井名物ソースカツ丼風やきそば>

福井を代表するソウルフード「ソースカツ丼」発祥のヨーロッパ軒総本店監修のもと再現した秘伝の特製ソースを、あと乗せの「カツ」と絡めた一品です。

2024年3月11日の発売以来、店頭・インターネット販売共に数日で完売となりました。

今回追加生産が行われ、より多くの方が購入できるよう、東京都内でも4月15日から店頭販売できるようになりました。

