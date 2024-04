石田純一、いしだ壱成親子など芸能人の生き方から学ぶ！アレーナホール・サロン「bjbコレクション」

エンファム.は、2024年6月1日(土)・2日(日)にアレーナホール・サロンにて、2,000人規模のMcBプレゼンツ【bjbコレクション】を開催します。

アレーナホール・サロン「bjbコレクション」

石田純一

日時 :2024年6月1日(土)10:30〜20:00、6月2日(日)10:30〜18:00

場所 :アレーナホール・サロン(玉川高島屋S・C)

所在地 :東京都世田谷区玉川3丁目17-1

入場方法:入場無料・事前申込制

企画 :bjbコレクション実行委員会

運営 :株式会社エンファム.

いしだ壱成

【bjb】は60歳前後の大人層を元気にするべく、2022年に誕生した新メディアです。

【bjb】という名称には、バブル【b】世代の方も“じいじ【j】・ばあば【b】”になる、という意味が込められています。

コンセプトは「人生100年時代をどう生きる?」で、様々な方の生き方に触れ、これから長くなる人生の参考にするというものです。

今回開催される「bjbコレクション」は、bjbメディアのテーマである「人生100年時代をどう生きるのか」、そのヒントが見つかるイベントが「bjbコレクション」です。

バブル時代を生き抜いてきたbjb世代が、さまざまな同世代の生き方に触れたり、自らの美・健康・仕事・趣味などを語ったり披露したりする、いわば“大人の文化祭”です。

用意されているコンテンツ

・石田純一、いしだ壱成親子が語る【日本一のお騒がせ親子?!人生100年時代を生きるための新しい家族のあり方】

・西村知美、つちやかおり、大西結花が語る【80年代アイドル・当時の思い出を振り返る】

・バブル世代の社長たちが語る【これまでの人生を振り返り・人生100年時代をどう生きるか?】

・ブラザー・コーンが語る【乳がんを乗り越え、これからの人生100年時代の健康について】

・美容・ファッション・メイクの超人気インフルエンサー3名から学ぶ【マイナス10歳キレイ術】

をはじめ、人生100年時代をどう生きるか?のヒントを得られる内容になります。

また、一般のbjb世代の方々が有名人と同じステージで、これまで培ってきたパフォーマンスを披露できます。

※ゲスト、コンテンツ内容などは変更となる場合があります。

【バブル時代を思い出しドレスアップしてパーティに出たい!】【元気なbjb世代の人たちと繋がりたい!】【今をよりカッコよく生きる情報が欲しい】など人生100年時代をより楽しく生きていくヒントが見つかることを趣旨にしています。

ブラザー・コーン

大西結花

