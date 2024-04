「ブレスト・アウェアネス」を届けるための実技講習！「ブレストケアコンシェルジュ」認定資格試験

乳がん啓発推進を行う「乳がん予防医学推進協会」は、一般の方を対象に、ブレスト・アウェアネス(乳房を意識する生活習慣の思想)を定着させることを目的とした「ブレストケアコンシェルジュ」認定資格試験を行います。

受講者を2024年6月7日まで募集しています。

乳がん予防医学推進協会「ブレストケアコンシェルジュ」

<2024年度のブレストケアコンシェルジュ試験日程>

6月16日(日) 座学講習・試験

7月7日(日) 実技講習

現代の日本において女性の9人に1人がかかる「乳がん」、早期発見できれば9割の方は治るといわれています。

多くの方が正しい知識を身につけ、それを周囲の人に伝え広めていき、乳がんで悲しむ方や悩んでいる方を一人でも多く手助け出来る人材の育成ができたらという思いのもと、「ブレストケアコンシェルジュ」認定資格を立ち上げました。

(1) 座学および実技講習・試験

2日間の日程で乳がんについての疫学知識、日本における乳がん検診の実際、乳がん治療などの座学講習と、ブレスト・アウェアネスを実際に人へ指導するための実技講習を受講。

(2) 資格取得後のフォローアップ

学んだ資格を活かすため、協会主催の検診会や関連事業において、乳房のセルフチェック指導などを担います。

また、3年ごとの資格更新時に最新情報を共有し、常に医療知識をアップデートしていきます。

