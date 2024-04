甘えび・サクラマス・ズワイガニなど旬の素材が目白押し！東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

東武百貨店 池袋本店では、2024年4月23日(火)から5月7日(火)までの15日間「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」を開催します。

東武百貨店 池袋本店「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」

場所:東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間:2024年4月23日(火)〜5月7日(火)

[1週目:4月23日(火)〜30日(火)、2週目:5月1日(水)〜7日(火)]

営業時間:8階催事場→午前10時〜午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時〜午後8時

店舗数 :約90店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)

「海明け 雪どけ ぐるめぐり 大北海道展」では、1週目と2週目で切り口を変えて展開。

注目は旬の素材を使用したグルメ。

1週目では甘えびやサクラマスなど、旬の食材を使用したお弁当を東武限定で販売します。

スイーツは、できたての味を楽しめる、なめらか食感のくちどけスイーツが登場します。

2週目の注目はいちごスイーツ特集。

いちごを使用したシュークリームやパフェなど種類豊富に展開されます。

他にも家族や友人など、みんなで楽しめるGWスペシャル弁当、東武限定の肉弁当やラーメン、お寿司など北海道のグルメが目白押しです。

[東武限定品・実演]【蔵】「甘えびづくし弁当」

価格:2,430円(1折) ※各日数量限定

販売期間:4月30日(火)まで

北海道産の有頭尾付甘えび、むき甘えびをたっぷりのせた甘えび尽くしのお弁当。

北海道産いくら醤油漬もトッピングしています。

[東武限定品・実演]【北海鮮 海の里】「サクラマス・道産づくし弁当」

価格:2,970円(1折) ※各日販売予定40点

販売期間:4月30日(火)まで

旬の北海道産サクラマスをメインに、北海道産いくらや北海道産赤玉帆立をぎっしりと詰め込んだお弁当。

[東武限定品・イートイン]【幸寿司】「春ウニ丼〜和風ジュレ添え〜」

価格:4,950円(1杯) ※各日販売予定50点

出店期間:4月30日(火)まで

松前産のキタムラサキウニをたっぷり盛り付けたウニ丼。

和風出汁のジュレが相性抜群です。

[東武限定品・実演]【鱗幸食品】「タラバガニとオオズワイガニの味比べ弁当」

価格:2,970円(1折) ※各日数量限定

販売期間:5月1日(水)から7日(火)まで

北海道産タラバガニのしっかりとした身とオオズワイガニの繊細な身の旨味を堪能できるお弁当。

[東武限定品・実演]【富良野ぷちぷちバーガー】「富良野産グリーンアスパラのグリルとふらの和牛のベーコンチーズハンバーガー」

価格:1,620円(1個) ※各日販売予定50点

出店期間:4月30日(火)まで

グリーンアスパラガスとジューシーな和牛、チーズのバランスが絶妙。

[東武限定品・実演]【みんなの大ぱん】「アスパラベーコンロール」

価格:540円(1個) ※各日数量限定

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

北海道産小麦使用のパンに、北海道産のグリーンアスパラガス、ベーコンをはさみ焼き上げた一品。

[東武限定品]【八雲イタリアン ピアット】「天然ホタテとホワイト&グリーンアスパラ・カチョカヴァロチーズステーキピッツァ」

価格:1,836円(1枚) ※各日販売予定30点

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

天然ホタテと新鮮なアスパラガス、ふんわりチーズをのせたこだわりのピッツァ。

1週目 くちどけスイーツ[実演]【六花亭】「サクサクパイ」

価格:661円(1箱/3本入)

各日数量限定

帯広でしか購入できない味を東武で再現!

サクサクのパイ生地の中になめらかな生カスタードクリームがたっぷり。

1週目 くちどけスイーツ[東武限定品・実演]【菓子工房フラノデリス】「生マシュマロフロマージュ」

価格:756円(1個)

各日数量限定

出店期間:4月30日(火)まで

雪どけをイメージしたくちどけなめらかなフロマージュ。

雪の積もった地層の断面をベイクドチーズやマスカルポーネ、メレンゲなどで表現。

1週目 くちどけスイーツ[初出店・実演]【坂ノ上の最中】(1)「MONAKA クリームチーズと酒粕」(2)「MONAKA いちご」

価格:各508円(1個)

各日数量限定

出店期間:4月30日(火)まで

最中に洋菓子テイストを取り入れた新感覚スイーツ。

ムースのくちどけ、中にクリームやジャムもおりまぜた深い味わい。

2週目 いちごスイーツ特集[東武限定品・実演]【セルクルファクトリー】「いちごのシュークリーム」

価格:594円(1個)

各日数量限定

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

北海道産の厳選素材で手づくりしたシュークリーム。

竹内養鶏場の「米艶」を使用した白いカスタードといちごの相性抜群。

2週目 いちごスイーツ特集[東武限定品・イートイン]【小樽洋菓子舗 ルタオ】「北海道苺ミルキーパフェ〜フレーズドゥーブル〜」

価格:1,210円(1杯)

各日数量限定

販売期間:5月1日(水)から7日(火)まで

ルタオ自慢のミルクソフトに甘酸っぱい北海道産いちごをトッピングしたパフェ。

2週目 いちごスイーツ特集[初出店・イートイン]【中谷牧場/ARVO】「ストロベリーリッチミルク」

価格:501円(1杯)

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

自家製いちごソースとジャージー牛乳の濃厚な味わいが楽しめる。

2週目 いちごスイーツ特集【ジョリ・クレール】「はこだて恋苺ロール」

価格:1,404円(1本)

各日販売予定50点

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

温泉熱で栽培した「はこだて恋いちご」を使用。

ヨーグルト風味のクリーム、いちごのジュレも入ったロールケーキ。

[東武限定品・実演]【札幌豊平館厨房】「十勝和牛昆布熟成豪快サーロインステーキ弁当」

価格:6,480円(1折)

各日数量限定

オリジナルの昆布出汁に漬け込み熟成させた十勝和牛のサーロインを豪快に盛り込んだ一品。

[東武限定品・実演]【鮨処 竜敏】「立夏行楽御膳」

価格:6,480円(1折)

各日販売予定10点

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

タラバガニや花咲ガニ、赤玉帆立やウニ、ボタンえびやいくら、まぐろやキンキなど豪華海鮮が詰まった贅沢な御膳。

[東武限定品・実演]【掛村】「白樺ポーク食べ比べ弁当」

価格:2,484円(1折)

各日販売予定50点

販売期間:4月30日(火)まで

十勝産の白樺ポークをロースや肩ロースの焼肉や、バラステーキ、十勝産豚使用のウインナーなどで食べ比べできるお弁当。

[東武限定品・実演]【札幌豊平館厨房】「十勝和牛・ふらの和牛 昆布熟成ロース食べくらべステーキ弁当」

価格:3,456円(1折)

各日数量限定

黒毛和牛のロースを昆布で熟成させた食べくらべステーキ弁当。

[初出店・東武限定品・イートイン]【麺屋田中商店】「ましけ甘海老味噌ラーメンスペシャル」

価格:1,485円(1杯)

各日数量限定

出店期間:4月30日(火)まで

甘えびの頭だけをローストしてから、低温で抽出した香ばしい甘えびのスープ。

素揚げの甘えび、えびワンタンをトッピング。

[東武限定品・イートイン]【札幌つけ麺 札幌ラーメン 風来堂】「特製 味噌つけ麺」

価格:1,451円(1杯)

各日数量限定

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

自慢の濃醇スープに自家製味噌ダレと、もやし、香味油を入れたつけダレ。

小麦が香る「一本挽き麺」との相性抜群。

[東武限定品・イートイン]【幸寿司】「北彩にぎり」

価格:3,300円(9貫)

各日数量限定

出店期間:4月30日(火)まで

まぐろ・いくらの昆布巻き・蝦夷あわび・王蝶カレイ・ウニ・ズワイガニ・サクラマス・ニシン・ボタンえびの9貫をにぎりたてで味わえる。

[東武限定品・イートイン]【鮨処 竜敏】「寿司パフェ・にぎりセット」

価格:3,850円(1人前)

各日販売予定50点

出店期間:5月1日(水)から7日(火)まで

帆立・赤玉帆立・いくら・サクラマス・マツカワガレイ・カニほぐしがのった豪華な寿司パフェと、まぐろ・炙りキンキ・ボタンえび・ウニ・活ダコ・桜葉締めのサクラマスのにぎりが楽しめるセット。

※売切れの際は容赦ください

※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10%」の価格となります。

※写真はイメージです。

※4月12日(金)時点の内容です。出店ブランド・内容は変更となる場合があります

※一部北海道産以外の素材を使用している場合があります。

