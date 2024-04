セリスタは、2023年12月1日から2024年3月31日の期間に募集していた『第4回 医療機関あるある川柳コンテスト』の入選作品を発表しました。

セリスタ『第4回 医療機関あるある川柳コンテスト』入選作品

セリスタは、2023年12月1日から2024年3月31日の期間で『第4回 医療機関あるある川柳コンテスト』を開催。

全国のクリニック、病院、薬局などの様々な職種の方から、思わず笑ってしまったり、ほのぼの納得したり、優しい暖かい気持ちに触れられるような作品が集まりました。

今回は応募のあった中から、30作品を選考し、入選作品が決定しました。

入選作品発表

【最優秀賞】1名

賞金:10万円+額入り賞状

・ペンネーム:8020 『「アレ、アレ」と「そう、ソレ、ソレ」がこだまする。』

【優秀賞】3名

賞金:3万円+額入り賞状

・ペンネーム:ヘンデラー 『院長は 用務員との 二刀流』

・ペンネーム:めぐナース 『自宅でも どうされました?と 電話出る』

・ペンネーム:けんもも 『子の注射 芸する医師の 強い意志』

【セリスタッフ賞】6名

賞金1万円+額入り賞状

・ペンネーム:こんちくわ 『検査して 何ともなかった 乾杯だ!』

・ペンネーム:花ぷぅ 『AGE 結果がわかる 表情で』

・ペンネーム:ぐうちゃん 『AIの 見落とし拾う 医師の意地』

・ペンネーム:@ねおあみゅ 『付き添い中 パパに一言 「ママが良い」』

・ペンネーム:岡山の潮風 『つまずいた ろうか(廊下)でわかる ろうか(老化)度合』

・ペンネーム:やまかず 『レントゲン 見えたらいいな 恋心』

【佳作】20名

セリスタオリジナル元素周期表マグカップ

・ペンネーム:モア 『矯正中 パパのこづかい 調整中』

・ペンネーム:ノンタン 『バリウムの 白さで隠す 腹黒さ』

・ペンネーム:にせうどん 『いつ見ても 医療ドラマは ファンタジー』

・ペンネーム:あきちゃん先生 『ありがとう 言葉で伝える 大切さ』

・ペンネーム:けんちゃん 『医師だって 金の卵が 不足中』

・ペンネーム:いけのよしこ 『お若いと 言われて笑顔 これ薬』

・ペンネーム:はるゆき 『院長の 早口指示に 生返事』

・ペンネーム:ノーリ 『我が子には 寝とけで済ます 風邪対策』

・ペンネーム:サウナ 『「助けて」の 言葉を飲み込み 誤嚥する』

・ペンネーム:千流 『髭のある 先生の方が 効く漢方』

・ペンネーム:あっきー 『おろしたて ナースシューズ もう汚れ』

・ペンネーム:トヨトヨタ 『整形の 病棟いつも 運動会』

・ペンネーム:わいてぃ 『好景気 実感できない 医療業』

・ペンネーム:ぽちゃナース 『患者より 顔色悪い 夜勤明け』

・ペンネーム:ケンティ 『医者40年 今が1番 健康体』

・ペンネーム:さくらこっこ 『「ありがとう」 患者の笑顔に 支えられ』

・ペンネーム:saki 『糖化度数 受け入れられず もう1度』

・ペンネーム:すのーうーまん 『仕事中 川柳考え 怒られる』

・ペンネーム:シマモン『なぜ上手い!? 老眼看護師 静脈穿刺』

・ペンネーム:UPA『先生の 次のブームは 脳波ですって。』

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入選30作品を紹介!セリスタ『第4回 医療機関あるある川柳コンテスト』 appeared first on Dtimes.