P-oneカードを使いながら資産を増やす都市開拓シミュレーション！Fortnite（フォートナイト）「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン)」

ポケットカードは、フォートナイトメタバース制作スタジオ「BORDER」の協力のもと、人気オンラインゲーム「Fortnite」内で、ポケットカードオリジナルの都市開拓シミュレーションゲーム「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン)」を2月末より公開していました。

今回、4月15日(月)に、よりP-oneカードの便利な世界観が体験できる大幅アップデートが実施されます。

Fortnite(フォートナイト)「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン)」

アップデート公開日:4月15日(月)

マップコード:7562-7751-6140

ポケットカードが、人気ゲーム「Fortnite」内で展開している、都市開拓シミュレーションゲーム「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン)」

プレイヤーは空き地が広がる都市でミニゲームやマップ上の様々な土地を購入することで資産を増やし、増えた資産で商業施設や小売店を建設しながら空き地を現代都市に発展させ、最終的にプレイヤー自身の豪邸を建築するというゴールを目指します。

プレイヤーは、購入した土地に建設された小売店等にカード決済端末を設置し、アイテム購入時には実際にP-oneカードを使用しタッチ決済のアクションを体験できます。

そしてP-oneカードの「請求時自動的に1%OFF」という現実の機能をゲーム内で実体験することが可能です。

プレイヤーの資産が増加し、都市が繁栄していく過程で、P-oneカードの利用が都市発展に果たす役割を体感しながら、プレイヤーはクリアを目指して挑戦をするストーリーとなります。

今回の大型アップデートの特長

本ゲームは一般的なタイクーンゲームにはない、都市型ならではの巨大な建物建設の爽快感やフォトリアルな街並みを楽しむことができます。

今回のアップデートでは、プレイヤーが「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン) 」で買い物体験をより楽しく、身近に感じられる仕掛けを盛り込み、P-oneカードのオリジナリティを表現しました。

1. P-oneカードのグレードアップシステム実装

ゲーム内ではP-oneカードを使ってアイテムを購入でき、購入したアイテムの数に応じてプレイヤーのP-oneカードのランクが<Standard>→<G>→<Premium Gold>とアップする仕組みを実装しました。

P-oneカードがランクアップすることによって、エリアや建物の種類が増えていくため、最終的にプレイヤーは、最上級の<Premium Gold>ランクで高額な豪邸建築というミッションを目指します。

豪邸屋上のポケットカンガルーモニュメントから眺める景色は壮観です。

2. アイテムの追加

ゲームをより効率的に進めるためのアイテムを大幅に更新しました。

コインの獲得効率を上げるためのアイテムや、「Pocket Town」内をより素早く移動できるアイテムなどを追加し、プレイヤーが都市開拓を快適に進められる仕様となっています。

3. オリジナル射的ゲームの追加

ゲーム内では既存のミニゲームでコインを稼ぐ方法に加えて、P-oneカードを的に見立ててコインをゲットできるオリジナル射的ゲームで遊ぶことが可能になりました。

射的ゲームではランダムに登場するP-oneカードのグレードに応じて得点が変わるため、プレイヤーは高得点を狙って何度でも挑戦することができます。

4. 建設できる建物の大幅拡充

「Pocket Town」内で建築可能な建物を大幅にアップデートし、開拓を進めていくと街全体が彩り豊かな大都市となるよう更新しました。

また各建物にはポケットカードやP-oneカードの看板が設置され、プレイヤーはポケットカードを身近に感じながら都市開拓を進めることが可能です。

※「Pocket Town Tycoon(ポケットタウンタイクーン)」 は Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認、または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイト クリエイティブのコンテンツです。

※ 「Fortnite」は、PlayStation4、PlayStation5、Xboxシリーズ、Nintendo Switch、PC(Epic Games Store)、そしてクラウドでのゲームストリーミング配信サービスで、無料でプレイすることができます

※「BORDER」とは、NEIGHBORとEbuActionが共同運営するフォートナイトメタバース制作スタジオです

