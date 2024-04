果物で再発酵して風味を作り上げたコーヒー豆が6種登場！アルプスコーヒーラボ コーヒーシリーズ「NEW WAVE」

コーヒーブランド「Alps coffee lAb.(アルプスコーヒーラボ)」は、焙煎前のコーヒー豆であるグリーンビーンズを果物や果汁で追発酵した『イチゴコーヒー』や数量限定の『サクラコーヒー』など、全6種類を2024年4月15日(月)より同社運営の喫茶店およびオンラインショップなどで販売開始します。

アルプスコーヒーラボ コーヒーシリーズ「NEW WAVE」

価格:100g 1,045円(税込)

発売日:2024年4月15日(月)

販売場所:アルプスコーヒーラボ運営の店舗((珈琲茶房 かめのや、カメノヤ 別館、Alps coffee lAb.)、オンラインストア、県内のお土産店など

備考:コーヒー豆の状態での販売です

アルプスコーヒーラボは、海外の輸入文化であるコーヒー文化において、日本らしさを大切にしながら再翻訳することで世界に発信できる“日本のコーヒー文化”の創造を目指し、日本の発酵文化に根差した方法で焙煎する前のコーヒー豆を追発酵することで、“日本のコーヒーの味づくり”を行っています。

今回、果物や果汁で追発酵させた同社のコーヒーシリーズ「NEW WAVE」より、装いも新たに全6種類のコーヒーが登場。

コーヒー豆をイチゴ果汁で漬け込みイチゴの甘酸っぱさをほのかに感じる風味の『イチゴコーヒー』や、レモン果汁で漬け込みコーヒーのコクとレモンの香りが織りなす風味の『レモンコーヒー』、さらに、バナナの果肉に漬け込みしっかりとしたバナナの香りと甘さも感じられる『バナナコーヒー』などレギュラー商品として5種類と、さくらブルボンという品種のコーヒー豆を塩漬けした桜の花びらの粉末で漬け込み口の中で広がる桜の華やかな香りと甘みが新しい『サクラコーヒー』の1種類の期間限定商品がラインナップされます。

産地や焙煎度以外の新たなコーヒーのアプローチを試みたラボ(実験)感あふれる新たなコーヒーの風味を楽しめます。

イチゴコーヒー

酸味とコクのバランスが取れたブラジル産のコーヒー豆をラム酒とイチゴの果汁で漬け込んだ、ダークラムの甘さとイチゴの甘酸っぱい後味が特徴の味わい。

レモンコーヒー

酸味の後味が特徴のケニア産のコーヒー豆をレモンの果汁で漬け込んだ、軽やかなコクと爽やかな後味を同時に楽しめる味わい。

バナナコーヒー

甘い香りが特徴のコロンビア産のコーヒー豆をバナナの果肉と果汁で漬け込んだ、ほのかな甘さととバナナ特有のしっかりとした甘さが織りなす味わい。

オレンジコーヒー

ブラジル産のコーヒー豆をオレンジの果汁で漬け込んだ、口の中に広がるジューシーなみずみずしさが特徴の味わい。

リンゴコーヒー

ブラジル産のコーヒー豆をリンゴの果汁で漬け込んだ、滑らかな酸味が特徴の味わい。

規格外のリンゴを使用した環境にも優しい一品。

※既存商品のパッケージリニューアル

サクラコーヒー (数量限定)

ブラジル産のさくらブルボン種のコーヒー豆を塩漬けした桜の花びらの粉末で漬け込んだ、口の中で広がる桜の華やかな香りと甘さを感じる風味。

