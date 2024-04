雪の大谷の高さは14mに！立山黒部アルペンルート 2024年全線開通

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート「立山黒部アルペンルート」は、2024年4月15日(月)に全線開通します。

立山黒部の春を代表する「雪の大谷」の2024年の雪の壁の高さは14mとなりました。

立山黒部アルペンルート 2024年全線開通

立山黒部アルペンルートは、中部山岳国立公園・立山にある山岳観光ルート。

富山県の立山駅から長野県の扇沢間は、雪の大谷の中を駆け抜ける「立山高原バス」、日本最後の「立山トンネルトロリーバス」などの様々な乗りものを乗り継ぎながら、大自然の絶景を気軽に楽しむことができます。

そんな「立山黒部アルペンルート」は、2024年4月15日(月)に全線開通しました。

立山黒部アルペンルート内の標高2,450m地点「立山室堂平」は世界有数の豪雪地帯で、特に「大谷」という場所は吹きだまりになるため積雪が多くなります。

この「大谷」を通る道路を除雪してできる巨大な雪の壁が「雪の大谷」で、2024年の高さは14mとなりました。

2024 立山黒部・雪の大谷フェスティバル

期間:2024年4月15日(月)〜6月25日(火)

会場:立山室堂平・大観峰

雪の迫力を楽しめる「雪の大谷ウォーク」や美しい雪景色をゆったり堪能できるゴールデンウイーク限定イベント「立山ユキテラス」、

北陸新幹線の延伸に合わせてリニューアルした「延伸!パノラマロード」など、

雪の白さと空の青が美しい春の立山の魅力を味わえる多彩なイベントを実施します。

