ハウメット・システムズ・ジャパンは、パシフィコ横浜にて2024年5月9日(木)から5月11日(土)に開催される「ジャパントラックショー2024」に出展します。

ハウメット・システムズ・ジャパン「ジャパントラックショー2024」ブース

名称: ジャパントラックショー2024

会期: 2024年5月9日(木)〜5月11日(土)

5月9日(木) 10:00〜18:00

5月10日(金) 10:00〜18:00

5月11日(土) 10:00〜17:00

会場: パシフィコ横浜 展示ホール/ノース1Fホール

神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1

展示ホール C-03

ハウメット・システムズ・ジャパンは、2024年5月9日(木)からパシフィコ横浜にて開催される「ジャパントラックショー2024」にブースを出展します。

ハウメット・システムズ・ジャパンは、1948年に初めてトラック業界に鍛造アルミホイールを提供して以来、その高い技術力と優れた品質により、業界のリーダーとして世界中のトラックやバスに鍛造アルミホイールを提供しています。

22.5インチの大型から16インチの小型まで幅広いラインナップのホイールを揃えています。

その中でも革新的なホイールの「Dura-Bright(R)」は、アルコア独自の技術により洗浄時間を大幅に削減し、長期間光沢を保つことを可能にしました。

水と中性洗剤での洗浄で汚れが落ち、磨き上げを簡素化する表面処理を施しているため、このデュラブライトの装着で、作業時間を1本あたり25分から2分に大幅に削減することができます。

また、アルコアの新しいLvL ONE(R)(レベルワン)はフロントとリアの両サイドで使用でき、期待されるすべての価値とパフォーマンスを備えた美しい外観を提供します。

アルコアのLvL ONE(R)仕上げホイールは、通常のブラシ仕上げ鍛造アルミホイールの6倍近くの光沢がある磨き仕上げの外観を実現します。

イベント期間中の出展ブースは展示ホールC-03で、トラック、トレーラー、バス業界の方々をはじめ、輸送車両に携わる方々にアルコアのホイール製品を実際に見ることができます。

アルコアホイール

鏡面仕上げ ISOホイール、JISホイール、アルコア小型ホイール、アクセサリーを取り揃え、積載量増加、燃費向上、メンテナンス時間削減などの問題を解決すべく、お客様のニーズに合うホイールを提供します。

アルコアホイールは、耐久性と品質に誇りを持ち、日本だけでなく世界中の輸送車両に支持されています。

Dura-Bright(R) デュラブライト

Dura-Bright(R) EVO Wheelsはアルコア独自の最先端の表面処理技術を用いた鍛造アルミホイールで、磨き時間を無くし作業時間を大幅に減らすことができます。

表面に特殊処理加工を施し、これまでのコーティング技術にない優れた性能で、汚れや腐食に強く、長期間光沢のある表面を維持します。

水と中性洗剤での洗浄で簡単に汚れが落ちる表面処理が施されており、1本当たりの作業時間を25分から2分に短縮できます。

世界中のトラックやバスに支持されているデュラブライトを、アルコアのブースで実際に触れることができます。

Alcoa(R) Wheelsは、ハウメット社の製品ブランドです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アルコアのホイール製品を実際に体験!ハウメット・システムズ・ジャパン「ジャパントラックショー2024」ブース appeared first on Dtimes.