スイーツショップやLEGO(R)ブロック、LUSHのワークショップも！ユニモール「わっっっくわくマルシェ」

名古屋駅前の地下街ユニモールにて、ゴールデンウィークの2024年5月3日(金・祝)・4日(土・祝)にイベント『わっっっくわくマルシェ』を開催します。

ユニモール「わっっっくわくマルシェ」

開催日時 : 5月3日(金・祝)・4日(土・祝) 11時〜17時

アクセス : ユニモール イーストプラザ 地下鉄「名古屋」駅から徒歩7分「国際センター」駅からすぐ

主催 : ユニモール

ユニモールでは、2024年5月3日〜4日の2日間で『わっっっくわくマルシェ』を開催。

初開催となる2024年は、ギフトやおやつにぴったりなスイーツをはじめ、野菜、植物などのお店が大集合。

また、イベント限定LEGOやLUSHのバスボム作りのワークショップも開催!

ファミリーだけでなく、大人の方だけでも楽しめるイベントです。

出店者(予定)

氏田屋(焼き芋)、多肉ファーム(多肉植物)、Parlor IMOM(コーヒー豆、焼き菓子)、晴々(焼き菓子)、名鉄商店(名古屋のお土産)、楽園桃マルシェ(野菜)など

ワークショップ内容

(1)LEGO×恐竜くん レゴ(R) ブロックでティラノサウルスの森を作ろう!(先着制)

開催時間:11時〜17時(最終受付16時30分)

所要時間:60分程度(個人差あり)

定員 :各日先着50名

対象年齢:6歳以上

参加条件:2024年4月15日以降のユニモール内での(税込)1,000円以上のレシートを提示。

※ティラノサウルスの森キットは体験後に持ち帰れます

※混雑した場合は、「参加整理券」を先着順に配布します

※恐竜くんは動画出演です

(2)LUSH バスボム作り(予約制)

開催時間:11時〜17時(最終受付16時30分)

所要時間:30分程度

予約は店頭(LUSHユニモール店)または、お電話(052-571-2150)でお願いします。

参加費は、ワークショップ当日、会場で(税込)850円を支払いください。

当日でも、空きがあれば参加可能です。

※作ったバスボムは体験後に持ち帰れます

