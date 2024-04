◆FANTASTICS、最大8曲で盛り上げる

【モデルプレス=2024/04/15】ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSが14日、Kアリーナ横浜で開催された音楽フェス『The Performance(ザ・パフォーマンス)』に出演した。グレーを基調としたカジュアルなスタイルでステージに姿を現したFANTASTICS。『Tumbling Dice』『DiVE』では、疾走感のあるビートとパフォーマーでのダンスパートで会場を熱くさせ『Drive Me Crazy』までノンストップで駆け抜けた。

◆FANTASTICSセットリスト

ファンキーな『Tell Me』から、2月から開催している全国ツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2024 “INTERSTELLATIC FANTASTIC”』よりパフォーマーのダンスも交えて披露しているミドルナンバー『It's all good』で心地よいサウンドに酔いしれたかと思うと、ZOO、そしてEXILEと歌い継がれた『Choo Choo TRAIN』で一気にギアを上げる。MCで、中島颯太が「知らない曲もあると思うんですけど、声出したり一緒に歌ったりする部分も作っていますので、楽しみにしてください」と期待させていた通り、観客とコール&レスポンスのように歌う場面も。メンバーは客席ギリギリまで近づき、世界がRIIZE(ライズ)の『Get A Guitar』のサビ部分を振り付けに取り入れると歓声が沸き起こっていた。韓国のボーイズグループ・EPEX(イーペックス)とのコラボ楽曲『Peppermint Yum』をFANTASTICSバージョンに昇華した後は、爽やかなナンバー『Flying Fish』で、出演したアーティストの中で最大となる8曲をフルスロットルで披露したステージに幕を下ろした。『The Performance』は、テレビ朝日の開局65周年を記念したグローバルミュージックフェスティバル。14日にはEVNNE(イブン)、SHINee(シャイニー)のKEY(キー)、THE JET BOY BANGERZ(ザジェットボーイバンガーズ)、Da-iCE(ダイス)、TWS(トゥアス)、FANTASTICS、THE BOYZ(ドボイズ)、RIIZEと日韓の豪華アーティストが集結した。12日・13日にはMrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)、NiziU(ニジュー)が共演していた。(modelpress編集部)1 Tumbling Dice2 DiVE3 Drive Me Crazy4 Tell Me5 It’s all good6 Choo Choo TRAIN7 Peppermint Yum8 Flying Fish【Not Sponsored 記事】