シネマ映像と和太鼓パフォーマンスの融合！DRUM TAO 2024舞台「FUTURE」全国ツアー

世界観客動員数1,000万人の和太鼓エンターテイメント集団「DRUM TAO(ドラムタオ)」は、1993年愛知県にて結成されました。

30年の節目の年を超え、DRUM TAO 2024最新作舞台「FUTURE」が5月九州を皮切りに全国ツアーがスタートします。

今回、7月開催の東京公演のチケットが4月13日(土)より発売されました。

DRUM TAO 2024舞台「FUTURE」全国ツアー

30年の節目の年を超え、2024年新たな挑戦に挑むのは、TAO第三世代の若者たち。

DRUM TAO 2024最新作舞台「FUTURE」は、5月九州を皮切りに全国各地、北は北海道・南は沖縄まで2025年3月まで駆け巡ります!

DRUM TAO 2024最新作舞台「FUTURE」概要

総合演出・制作:DORAO FRANCO

衣装デザイン :JUNKO KOSHINO

座長 :ARISA NISHI

演出・楽曲統括:TAKUYA ERA

制作 :HIROAKI KISHINO

振付 :TATSUNORI YAMAGUCHI/MASANORI TAKAYAMA

楽曲制作 :ALL MEMBERS

新たなTAOの世界観への挑戦、その第一章!

ドキュメントのようなシネマ映像とそれを表現する音楽・パフォーマンスを創造し、まるで映画とライブがコラボしたような感覚の「未来型舞台音楽」の可能性に挑戦します。

6部構成「起承転承転結」は、全てメッセージ性がありストーリーを組み立てます。

CAST一人一人の役割に応じた「コシノジュンコの新しい衣装デザイン」も注目です。

白黒+銀で描く輝く舞台空間は、この映像世界を更なる美しさへと導きます。

出演:DRUM TAO

伝統楽器である和太鼓を中心に圧倒的なパフォーマンスで表現する「THE日本エンターテイメント」

2016年ニューヨーク・オフブロードウェイでは全公演SOLD OUTし、ニューズウィーク誌は「TAOは日本を世界へ売り込む『顔』になる!」と絶賛。

また2017年から東京常設劇場「万華響」を年500公演行い、2020年から阿蘇くじゅう国立公園内に絶景の野外常設劇場「TAOの丘」がオープン。

2022年よりNEWプロジェクト「CLUB TAO」が始動し、東京・大阪でのロングラン公演やメジャークラブに出演。

現在、世界ツアー班・全国ツアー班・常設野外劇場班の3チームで年600回の公演を行う。

2024年は100日間の全米ツアーがスタートした。

総務大臣表彰、観光庁長官表彰、大分県文化功労賞、竹田市文化創造賞などを受賞しました。

衣装:コシノジュンコ

1978年パリコレクション初参加。

北京、NY(メトロポリタン美術館)、ベトナム、キューバ、ポーランド、ミャンマー、スペインなど世界各地でショーを開催。

国際的な文化交流に力を入れる。

オペラ、ブロードウェイミュージカル「太平洋序曲」(トニー賞ノミネート)、スポーツユニフォーム、花火のデザイン等を手掛ける他、国内被災地への復興支援活動も行っている。

VISIT JAPAN大使、2025年日本国際博覧会協会 シニアアドバイザー、文化庁「日本博」企画委員、文化功労者。

2021年 フランス政府より「レジオン・ドヌール勲章シュヴァリエ」受章。

2022年 秋の叙勲にて「旭日中綬章」受章。

「東京公演」企画チケット販売

価格:

・2枚 19,600円 → 18,620円 (5%引) 9,310円/1枚

・3枚 29,400円 → 26,460円 (10%引) 8,820円/1枚

・4枚 39,200円 → 33,320円 (15%引) 8,330円/1枚

・5枚 49,000円 → 39,200円 (20%引) 7,840円/1枚

※6枚以降は1枚7,840円

DRUM TAO 2024年最新作舞台「FUTURE」東京公演を記念して、特別な記念チケットの販売が決定しました。

DRUM TAO 2024最新作舞台「FUTURE」東京公演概要

期間 :2024年7月2日(火)〜4日(木)

会場 :

・7月2日(火):EX THEATER ROPPONGI:六本木

〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9

・7月3日(水)・4日(木):TOKYO DOME CITY HALL:水道橋

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームミーツポート 1F

時間 :

EX THEATER ROPPONGI 【7月2日(火)】17:45開場/18:30開演

TOKYO DOME CITY HALL【7月3日(水)】17:45開場/18:30開演

TOKYO DOME CITY HALL【7月4日(木)】12:15開場/13:00開演

主催 :テレビ朝日/キョードー東京/タオ・エンターテイメント

作・演出:フランコドラオ/衣装デザイン:コシノジュンコ/出演:DRUM TAO

