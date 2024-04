2024年4月17日(水)にオープンする東急プラザ原宿「ハラカド」

「ハラカド」内のモレスキン原宿店では、画家・現代美術家の井田幸昌氏の作品をモチーフとしたプレミアムノートブックが限定販売されます。

モレスキン原宿店「プレミアムノートブック」

オープン : 2024年4月17日(水)

営業時間 : 午前11時〜午後9時

場所 : 東急プラザ原宿「ハラカド」1F

東急プラザ原宿「ハラカド」は、1960年代に、当時を代表するさまざまなトップクリエイターたちが集う文化創造の拠点であった「原宿セントラルアパート」の跡地に誕生した新しい商業施設です。

モレスキンジャパンは、原宿セントラルアパートの文化を継承し、さらに発展させていくという同施設のコンセプトが、クリエイターやアート、カルチャーを大切にする同社のブランド思想と一致することから、東京初の直営店を出店しました。

そのオープニングを彩るにふさわしい企画の一つとして、日本を代表する新進気鋭のアーティストである井田幸昌氏の作品がデザインされた、50冊限定のノートブックを販売します。

ノートブックの製作には、広い色域や高精細な表現力、さらには厚みのあるノートブックにダイレクト印刷ができるローランド ディー.ジー.のUVプリンターが採用されました。

そして、井田幸昌氏の代表的なシリーズの一つである絵日記のように日々を綴った「End of today」からセレクトした作品『End of today - 5/23/2023 Bromeliad Flower -』を印刷しています。

井田幸昌氏は

モレスキンとローランド ディー.ジー.とのオリジナルノートブック製作は、昨年京都市京セラ美術館で開催された展覧会『Panta Rhei|パンタ・レイ』と、神戸阪急百貨店内にオープンしたモレスキン直営店でのカスタマイズサービスに続き三度目となります。

デジタル技術を活用することで、より多くの方々に作品を楽しめることをうれしく思います

と述べています。

井田幸昌氏

画家、現代美術家。

1990年鳥取県生まれ。

2019年東京藝術大学大学院油画修了。

2016年現代芸術振興財団主催の「CAF賞」にて審査員特別賞受賞。

2017年レオナルド・ディカプリオ財団主催のチャリティオークションに史上最年少参加。

2018年Forbes JAPAN主催「30 UNDER 30 JAPAN」に選出。

2021年にはDIORとのコラボレーションを発表するなど多角的に活動。

2022年鳥取県文化奨励賞受賞。

2023年国内美術館での個展を鳥取と京都で開催。

国内外で発表を続けています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 画家・井田幸昌の作品をモチーフにしたデザイン!モレスキン原宿店「プレミアムノートブック」 appeared first on Dtimes.