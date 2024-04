(C)︎The Performance / 撮影:田中聖太郎写真事務所

NiziUとMrs. GREEN APPLEが、Kアリーナ横浜で開催された、テレビ朝日開局65周年記念ライブ「The Performance」の4月12日、13日公演に出演。対バンライブで来場のオーディエンスを2日間に渡り魅了した。

【写真】NiziU&Mrs. GREEN APPLE「The Performance」の模様

昨年、各アーティストのSNSにてMrs. GREEN APPLEの「ダンスホール」、NiziUの「HEARTRIS」と、それぞれの大人気曲のダンスコラボレーション動画を公開し話題を集めていた中、

ミュージックシーンを席巻中の二組による初の対バンライブの開催は発表ととも話題をさらい、2日間ともにソールドアウトとなった。 開演時間となり、スタイリッシュなアタック映像が流れ、NiziUを乗せたリフターがステージに登場。すぐさま会場は大歓声に包まれた。

この日のためにNiziUは、昨年の単独ツアー以来のバンドを引っ提げてのパフォーマンスを敢行。ストリーミング再生回数とミュージックビデオの総再生回数がともに驚異の3億回越えを記録している、プレデビュー曲「Make you happy」から始まり、全世界の音楽チャート123冠のヒットチューン「Take a picture」と、NiziUの人気曲を冒頭から披露し、会場のボルテージは既にMAXに。

その後も、単独ライブでも人気を誇る「I AM」や「Baby I’m a star」などのアップテンポなナンバーで、オーディエンスの熱気をさらに上げ続け、途中『映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)』の主題歌『Paradise』では持ち前の歌唱力をしっかりと聴かせるなど、WithU(※NiziUファンの呼称)はもちろんのこと、JAM’S(※Mrs. GREEN APPLEファンの呼称)も、共に楽しむことができたであろう豪華な楽曲の数々を立て続けに披露した。 MCでは、リーダーのMAKOがMrs. GREEN APPLEの楽曲をよく聴いており、特に「Magic」がお気に入りであるという話も上がり、メンバー各々が今回のライブに対して並々ならぬ意気込みを持ち、共演を非常に心待ちにしていたことを口々に述べた。 NiziUのライブも終盤に差し掛かり、彼女たちの韓国デビュー曲である「HEARTRIS」をパフォーマンス。会場が更なる大きな盛り上がりを見せる中、ラストサビでMrs. GREEN APPLEの大森元貴が登場するサプライズも。NiziUのメンバーとともに一糸乱れぬダンスを繰り広げ、

会場は大歓声で包まれた。昨年末以来の「HEARTRIS」コラボパフォーマンスは大いに盛り上がりを見せ、会場で観覧したファンはこれとない貴重な瞬間に立ち会うことができたに違いない。 ライブは瞬く間に終わりに近づき、3月に配信リリースされ、Apple MusicやSpotifyなど各種音楽サービスでも好調なチャート推移を見せる、映画『恋わずらいのエリー』主題歌の「SWEET NONFICTION」や、

NiziU“初の春うた”でユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャンペーン『ユニ春』のテーマソングにも起用された「Memories」を披露し、歓声に包まれながら、この日のために用意されたステージは終了した。

しかし今回のライブは“Mrs. GREEN APPLEとの対バンライブ”。これだけでは終わらなかった。前述の「HEARTRIS」における大森元貴とのコラボで会場を湧かせたように、Mrs. GREEN APPLEが彼らの大ヒット曲である「ダンスホール」の歌唱時にサプライズでステージに登場し、キレキレのダンスを披露。

こちらも昨年のSNSでのコラボレーション以来のパフォーマンスにJAM’SからもWithUからも大歓喜の声が上がった。

さらに4月13日(土)公演では、Mrs. GREEN APPLEの人気曲である「点描の唄」の歌唱に、RIKU、MIIHI、NINAが参加し、のびやかで高い歌を聴かせ、大森元貴との美しいボーカルのハーモニーでオーディエンスを魅了した。 ライブの最後には、Mrs. GREEN APPLEとともにライブに訪れた多くのファンとともに記念撮影を行い、2日間に渡ってKアリーナ横浜を熱狂の渦に巻き込んだ貴重な対バンライブを締めくくった。よりアグレッシブでハイテンションなライブパフォーマンスの数々は、訪れた人々の記憶に鮮烈な印象を焼き付けたはずである。

観る者を魅了する彼女たちのライブ。

この日MCであったように、5月1日(水)にはLive Blu-ray『NiziU Live with U 2023 “COCO! nut Fes.” -Stadium Special- in ZOZO Marine Stadium』がリリースされる。さらに、NiziUはアニメ『神之塔-Tower of God- 王子の帰還』の主題歌を担当することが先日発表された。