オリジナルミュージカル「趙氏孤児」、マカオで上演
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
【新華社マカオ4月15日】中国マカオ特別行政区で13日、第4回粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）中国戯劇文化フェスティバルの一環として、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」が上演された。
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、オリジナルミュージカル「趙氏孤児」の一場面。（マカオ＝新華社記者/張金加）
13日、カーテンコールに応える「趙氏孤児」の出演者。（マカオ＝新華社記者/張金加）