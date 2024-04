日中専用の補正ブラ｢PGブラDAY｣が新発売☆Makuakeで先行発売を実施中

大人気のナイトブラ「PGブラ」シリーズから、日中専用の補正ブラ『PGブラDAY』を2024年5月より新発売いたします。日中の動きを美しく支える、ありそうでなかった日中専用のブラ。応援購入サービスMakuake(マクアケ)にて、2024年4月1日(月)~4月29日(月)までの期間限定で、先行販売を実施しているので、気になる方はぜひこちらをご利用くださいね。

日中専用の補正ブラが誕生♡

今回は、「PGブラ」シリーズから新発売される日中専用の補正ブラ『PGブラDAY』について紹介します。

ぜひ最後までご覧くださいね。

【ツーハッチ】ひよんちゃんに会える♡特別な”お渡し会”をポップアップショップで開催

PGブラDAYの特徴

PGブラDAYが差をつける秘密は、独自のデザインによって細かい部分にまでこだわった機能性にあります。

・脇肉スッキリ

2本のサイドボーンと脇高構造で、脇肉をバストに。

・ボリュームアップ

立体構造のパッドとカップ(バストを寄せて上げる)で、さまざまなバストにフィット。

・上向きをキープ

伸びの良いストラップで、しっかり持ち上げるのに着け心地も抜群。

こだわり抜いた、6つの美バストの特別設計

①3D補正機能

特殊構造のカップでバストを寄せ上げ、立体パッドで下から支えてバストを美しく見せます。

②特殊ワイヤーと2本のサイドボーン

胸の動きに合わせて形をキープし、バストをホールドして本来の位置を保ちます。

③肩紐ストラップ

肩紐を調整してバストを上向きに保ち、美しいトップラインをキープ。

④バック構造

背中の段差をカバーしてキレイなボディラインを作ります。高品質なパワーネットで、背中や中央の段差をフラットに。

⑤3列4段階アジャスター

体形に合わせて調節できるアジャスターで、フィット感を自由に調整でき、背中のラインをスッキリと。

⑥やさしい着け心地

伸びる素材のパワーネットと動く前中心構造で、肌にやさしい着け心地を叶え、快適さを追求した設計に。

医師も認める機能性

バストは、日常生活のさまざまな場面で重力による影響を受けています。仕事・家事・育児・階段の上り下りなど日々の生活の中で、歩く・かがむ・物を持つなどの基本動作により、さまざまな負担がかかっています。

日中のあらゆる動きに対応し、縦揺れや衝撃からバストを守るプロの特別設計の補正下着をお届け!

3D補正機能を備えた「PGブラDAY」は、バストの形状に合わせて最適なフィット感を提供し、快適な着け心地とサポート力を叶えます。日々の生活を美しく健やかにサポートするために、こだわり抜いた設計です。

PGブラDAYの概要

【超早割】20%OFF

サイズごとに単品から4枚セットまで、数量限定のお得な超早割。

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【超早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

【セット割】20%OFF

PGブラDAYとPGショーツのお得なセット割、さらにバストサロン「p-Grandi」の施術券付きセットも。

【セット割】PGブラDAY1枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズセット

【セット割】PGブラDAY2枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ2枚セット

【セット割】PGブラDAY4枚 M or Lサイズ PGショーツMサイズ4枚セット

【セット割】PGブラDAY1枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY2枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【セット割】PGブラDAY4枚 Sサイズ~3Lサイズ バストサロン「p-Grandi施術券」セット

【早割】15%OFF

全サイズ単品から4枚セットまで、早割でさらに手頃に。

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 単品

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 2枚セット

【早割】PGブラDAY Sサイズ~3Lサイズ 4枚セット

※各種リターンは数量限定

※Makuakeでの先行販売は、BLACK(S-3Lサイズ)のみ

※ショーツセットはブラMサイズorLサイズ、ショーツはMサイズのみ

着用イメージ

【スケジュール】

プロジェクト開始:2024年4月1日(月)

プロジェクト終了:2024年4月29日(月)

リターン発送:5月中下旬より発送開始

目標金額:100,000円

送料:全国、一律1,000円

夜だけでなく日中もバストケア♪

「PGブラ」シリーズの新作『PGブラDAY』について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

寝ている時専用のナイトブラはいっぱいありますが、日中専用のブラは珍しいですよね。歩いたり走ったりと活動的になる日中だからこそ、負担や重力から守ってくれるブラを身につけることが大切です。

Makuakeでのリターンは早い者勝ち!この機会を見逃さないでくださいね。