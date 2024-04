セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は、2024年4月第3週より順次全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ リボンVer. “プー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ リボンVer. “プー”

投入時期:2024年4月第3週より順次

サイズ:全長約24×18×29cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズのディズニーグッズに「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ リボンVer. “プー”が登場。

1995年放映のテレビアニメシリーズ『新くまのプーさん』にて、プレゼントになりきった「くまのプーさん」が再現されています。

見ているとハッピーな気分になれそうな、かわいいぬいぐるみです!

プレゼントらしく、頭にリボンをつけて、澄ましたような表情で座っている「くまのプーさん」

いつもの赤い服装でも、リボンがあるだけで特別な雰囲気に☆

約29センチの程よい大きさで、「くまのプーさん」好きの方に贈るプレゼントにもぴったりです。

頭にリボンを付けて、プレゼントになりきる「くまのプーさん」のぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 Lぬいぐるみ リボンVer. “プー”は、2024年4月第3週より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※登場時期の詳細は公式サイト「セガプラザ」を確認ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 頭にリボンを付けたぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」グッズ appeared first on Dtimes.