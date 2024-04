平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなる3人組グループ・Number_iが、米カリフォルニア州で14日(日本時間15日)に開催された世界最大級の音楽フェスティバル「Coachella Valley Music and Arts Festival 2024」(以下コーチェラ、4月12〜14日/19〜21日)に初出演。昨年10月の結成から半年で海外初ステージに立ち、世界進出への一歩を踏み出した。

Number_iは、アメリカを拠点としてアジアにルーツのあるアーティストたちの世界進出をサポートする音楽レーベル兼メディアプラットフォーム「88rising(エイティーエイト ライジング)」の特別ステージ「88rising Futures」に登場した。黒の衣装に身を包んだ平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が登場し、平野が「Hey!what's up? Coachella! We are Number_i!」と声高らかにあいさつ。「Hope you like this song!」と告げると、TOBE所属アーティストが勢揃いした東京ドーム公演のステージでも1曲目に披露した「FUJI」からスタートした。ハンドマイクで「Put your hands up!」「Hey Coachella!」と英語で観客を煽り、平野は「足腰鍛え上げて今会いに行く」のパートを「今会いに来たぜ!」とアレンジ。ダンスパフォーマンスでも沸かせた。続いて神宮寺が「Next song is 『GOAT』」と紹介し、デビュー曲「GOAT」へ。ヘッドセットにチェンジし、パワフルなダンスで魅了すると、GOT7のJackson Wangがサプライズ登場。「GOAT Remix」を披露し、このステージでしか見ることのできない豪華コラボレーションが実現した。海外初ステージを終え、平野は「出演させていただきすごく楽しかったです。そして、他のアーティストさんのステージも舞台袖で見ることができてすごく刺激になりました。最高でした!」と大喜び。神宮寺は「楽しかったです!一瞬で自分たちのステージが終わるくらい刺激的な時間でした。他のアーティストさんのパフォーマンスも見させていただき、勉強になりました。いい機会をありがとうございます」と感謝。岸優太も「貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。新たな一歩をスタートさせていただき、めちゃくちゃうれしいです!」と感激し、「これからも応援よろしくお願いします!」と伝えた。X(旧ツイッター)では「#Number_i_Coachella」が国内トレンド1位となったほか、コラボ相手の「ジャクソンさん」もトレンド入りするなど盛り上がりを見せた。