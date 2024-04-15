°éÆý´ë²è¤¬ÂçÀ®¸ù¡ª¡¡¥Ð¥¹¥È90¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿°¦É²¤ÎYouTuber¡Ö¥·¥³¥¯¥Ñ¥ó¥¯¡×¤Î²ÏÆâÍµÎ¤¤¬1Ç¯¤Ö¤ê¤Î½µ¥×¥ì»£¤ê²¼¤í¤·¡ª
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ÏÆâÍµÎ¤
º£½Õ¡¢Âç³Ø¤òÌµ»ö¤ËÂ´¶È¤·¡¢YouTube¤È³ØÀ¸À¸³è¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿²ÏÆâÍµÎ¤¡Ê¤³¤¦¤Á¡¦¤æ¤¦¤ê¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢4·î15Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤18¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
"Èà»á¤È½é¤á¤Æ¤Î¤ªÇñ¤Þ¤ê²¹ÀôÎ¹¹Ô"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È»äÉþ¤ä½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢ËÜ¿ÍÛ©¤¯²áµîºÇ¾¯ÌÌÀÑ¤È¤¤¤¦¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¤ß¤»¤Ê¤¤É½¾ð¤ä»ê¶áµ÷Î¥¥«¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÏÆâÍµÎ¤¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£²¹ÀôÃÏ¤À¤«¤é¤Ç¤¤¿½é¤á¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤ÈÉ½¸½
¡½¡½ºòÇ¯1·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤Ç¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡£ÂçÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤¬»ïÌÌ¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤ÆËÜ»ï¤Î´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡ª
²ÏÆâ¡¡¤Þ¤¿½Ð¤é¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡¡¥°¥é¥Ó¥¢Ä©Àï¤ò·è¤á¤¿¤È¤¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÈà»á¤È½é¤Î²¹ÀôÎ¹¹Ô¡×¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ä³«ÊüÅª¤Ê»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÆâ¡¡²¹ÀôÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢àÈà»á¤ÎÁ°¤Ç¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤É½¾ðá¤Ï¤Ç¤¤¿¡©
²ÏÆâ¡¡......¤Ï¤¤¡ª¡¡²¹ÀôÃÏ¤À¤«¤é¤³¤½¼«Á³¤ËÉ½¾ð¤¬´Ë¤ó¤À¤ê¡¢½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê²¼Ãå¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
²ÏÆâ¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¿»¤«¤ê¤¹¤®¤ÆÁ´¿È¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°áÁõ¤Ç¤Ïº°¤Î¿åÃå¤Ç¤¹¤Í¡£Ãå¤ëÁ°¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸å¤Ç¸«¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¢¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¼«Ê¬Åª¤Ë²áµîºÇ¾®¤Ç¤·¤¿¡ª
¡½¡½YouTube¤Ç°éÆý´ë²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¶»¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
²ÏÆâ¡¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÁ´¿È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¡¢¶»¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ÊÁ°¤ÏÂç¤¤Ê¶»¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£º£¤Ï¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡©
²ÏÆâ¡¡Æ°²è¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ò½Ð¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤Ê¤é¤½¤ÎàÂç¤¤Ê¶»á¤ò¤â¤Ã¤È¤µ¤é¤±¤À¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡ª¡¡3¿ÍÁÈYouTuber¡¦¥·¥³¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤Ë²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ3Ç¯ÌÜ¡£Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼«¿È¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡©
²ÏÆâ¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÊÔ½¸¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¤É¤ó¤É¤óÉ½¸½¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÆÃ¤Ë¹¥¤¤ÊÆ°²è¤Ï¡©
²ÏÆâ¡¡¤½¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤Î¶»¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡ÖÍ¦µ¤½Ð¤·¤Æ¥Ó¥¥Ë¤òÃå¤ë¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ð¥¥Ð¥¤ÎÊ¢¶Ú¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¶Ú¥È¥ì´ë²è¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤ÏÊ¢¶Ú¤ò11»ú¤Ë³ä¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Æ°²è¤Ç¼ºÇÔ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÏÆâ¡¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¥µ¥à¥ÍÍÑ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤êËº¤ì¡¢Æ±¤¸Éþ¤òÃå¤ÆºÆ»£¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¡¢»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ºÇ¤â¤ä¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¥³¡¼¥Ò¡¼¡©¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡
²ÏÆâ¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¼Ö¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤¢¡¼¤¢¡ª
²ÏÆâ¡¡¤½¤Î¤È¤¡¢»£¤ì¹â¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ½Å¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¿·¼Ö¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼......¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¥¬¥Á¤ÇÂçµã¤¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ë»£¤ì¹â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤òÀÚ¤êÈ´¤¤Ë¤·¤¿¤é¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ê¤È·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¡£
¡½¡½Å·Á³¥¥ã¥é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÏÆâ¡¡¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Àè·îÂç³Ø¤âÂ´¶È¤µ¤ì¤Æ¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
²ÏÆâ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¿¤À¥·¥³¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤Î³èÆ°¤Ç4Ç¯´Ö¤¢¤Þ¤ê³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Í§Ã£¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¤Â´¶È¼°¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡©
²ÏÆâ¡¡º£¤Ï¤ª¼Çµï¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¡£¤¢¤ÈÃÏ¸µ¡¦°¦É²¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¤«¡£¥·¥³¥¯¥Ñ¥ó¥¯¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÉý¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤â¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡¢»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÅÄÃæ¤¢¤æÈþ¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÅÄ¿¹½ÕºÚ¡ÊJULLY¡Ë
¡ü²ÏÆâÍµÎ¤¡Ê¤³¤¦¤Á¡¦¤æ¤¦¤ê¡Ë¡¡
2001Ç¯4·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹160Ñ¡¡B90 W63 H86¡¡
¡»ºòÇ¯¡¢½µ¥×¥ì¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡¡º£½Õ¤ËÃÏ¸µ¤Î¹ñÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦Èø粼ÉñÈþ¡¢¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦¥À¥¤¥Á¡ù¤È¶¦¤ËÃË½÷3¿ÍÁÈYouTuber¡Ö¥·¥³¥¯¥Ñ¥ó¥¯¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£2024Ç¯4·î¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬10Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï"°¦É²¤«¤éÁ´¹ñ¤Ë¾Ð´é¤ä¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë"¤³¤È¡£
¸ø¼°X¡Ú@_yuurikouchi¡Û¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@_yuurikouchi¡Û¡¡
¸ø¼°YouTube¡Ú@shikokupunk¡Û¡¡
¸ø¼°TikTok¡Ú@shikokupunk¡Û¡¡
²ÏÆâÍµÎ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤³¤ÁÅò¤ê²¹Àô¥á¥â¥ê¡¼¥º¡Ù¡¡»£±Æ¡¿Âçé®Ã£Ìé¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿Âçé®Ã£Ìé