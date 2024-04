生後7週目のラブラドールレトリバーが初めて階段を降りる様子を収めた動画「7-week-old yellow Lab goes down stairs for the first time」がYouTubeチャンネル「Chris Credendino」で配信されています。

動画は、生後7週目のラブラドールレトリバーが勢いよく部屋から飛び出してきたところからスタート。撮影者が階段の下からカメラを回しているのですが、ラブラドールレトリバーは階段の前で「キューン、キューン」と不安げな鳴き声を上げ、おびえてしまいます。

勇気を出して1段降りたところで、想像以上の恐怖だったのか「キャンキャ〜ン」と弱きな鳴き声。その後、片足を踏み外してしまい、滑り落ちてしまいます。果たして、ラブラドールレトリバーは、無事に階段を降りきれるのか……という展開。

視聴者からは「かわいすぎて何回も見てしまう」「飼っている犬の子犬時代を思い出して癒やされる」といった声が上がっています。