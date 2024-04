ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、大型テレビから小さいテレビまですっきりと置くことができる、ミッキーモチーフデザイン「サイズにこだわったテレビ台」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」サイズにこだわったテレビ台

© Disney

タイプと価格:【幅98cm】35,900円(税込)、【幅120cm】37,900円(税込)、【幅150cm】45,900円(税込)

※別途、幅98cmは2,490円(税込)、幅120cmと幅150cmは3,850円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:奥行40cm、高さ51cm

耐荷重量:【天板】30kg、【棚板】5kg

可動棚:【幅98cm、幅150cm】2枚、【幅120cm】1枚

仕様:裏面コード穴付き

製品重量:【幅98cm】20kg、【幅120cm】27kg、【幅150cm】32kg

引出内寸:【幅98cm】45×33.5×21.5(高さ)cm・1杯、【幅120cm】41×33.5×21.5(高さ)cm・2杯、【幅150cm】45×33.5×21.5(高さ)cm・2杯

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

木目柄があたたかみがあり、インテリアに馴染みやすいシンプルなデザインのテレビ台。

© Disney

そしてカラーは明るい印象の「ナチュラル」と、

© Disney

落ち着きのある色味で重厚感のある「ダークブラウン」の2色展開です。

インテリアやフローリングのカラーに合わせてお好みで選ぶことができます☆

© Disney

テレビとのバランスで選べる3種類のサイズ展開なのもポイント。

幅98cm、幅120cm、幅150cmから選べ、幅のサイズによって収納スペースに変化がでます。

© Disney

さらに、ひょっこりと覗くようにあしらわれたミッキーモチーフがかわいいアクセントに!

ミッキーモチーフは立体的でぷっくりとしているのもポイントです。

© Disney

また、両サイドの扉はプッシュオープン式。

取っ手がないので見た目もすっきりとしています。

© Disney

扉の中に取り付けられた上下2段の可動棚に収納できるので整理がしやすく、使い勝手も抜群です。

© Disney

引出しは、奥に入れたものも取り出しやすいフルスライドレール仕様になっているので、DVDなどの収納にぴったりです。

また、引出し上部のガラスがホコリの侵入を防いでくれるのも特徴。

© Disney

天板にはケーブルよけも付いており、ごちゃごちゃしがちなケーブルを下に落とせるので、テレビの裏もスッキリとした印象にしてくれます。

© Disney

各収納部の背面には配線孔が付いているので、ルーターやゲーム機の収納にもオススメです。

© Disney

巾木よけも設計されており、壁にぴったりと寄せて置けるので、テレビ台と壁の間に埃がたまってしまうのも防げます。

インテリアに合わせやすい色味や、アクセントのミッキーモチーフ、収納スペースなどこだわりがたっぷりのテレビ台。

大型テレビから小さいテレビまですっきりと置くことができる、ミッキーモチーフデザイン「サイズにこだわったテレビ台」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

