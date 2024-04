オフィス移転に関する9つの業種から関連企業をリストアップ！ユニオンテック「《2024年最新》オフィス移転カオスマップ」

ユニオンテックは、オフィス移転に必要なサービスを一挙にまとめた「【2024年最新】オフィス移転カオスマップ」をリリースしました。

本カオスマップは9つの業種別に2024年3月時点でサービス提供をしている、おすすめのオフィス移転関連企業をまとめたものです。

9つの業種:

・移転代行

・オフィス仲介

・オフィス家具

・オフィス家具サブスク

・不動産

・OA機器・セキュリティ

・引っ越し

・内装設計デザイン(オフィスメイン)

・ネットワーク

ユニオンテックは「《2024年最新》オフィス移転カオスマップ」をリリースしました。

このカオスマップは、オフィス移転に関連する基本的な業種を網羅的に集約し、経営者やオフィス移転の担当者の方に必要なパートナーをリストアップしています。

オフィス移転を計画している方がよりスムーズに計画をスタートできるようになるためのマップです。

